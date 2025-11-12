Seis años de prisión domiciliaria al hombre que amenazó al presidente Petro por Twitter en 2021

Fue condenado a seis años de prisión domiciliaria Oscar Fernando Fetecua, quien amenazó al presidente Gustavo Petro en 2021.

Asimismo, Fetecua no podrá usar la red social 'X' (antes Twitter) durante ese mismo periodo tras ser hallado culpable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

El pasado mes de octubre un juez de conocimiento condenó a Óscar Fetecua al demostrarse la responsabilidad del procesado en amenazas de redes sociales en contra del presidente Gustavo Petro, cuando se desempeñaba como candidato presidencial.

En la audiencia de alegatos de conclusión, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del presidente Gustavo Petro solicitaron que se dictara sentencia condenatoria en contra de Fetecua, al demostrarse la responsabilidad del procesado en amenazas de redes sociales en contra del hoy mandatario de la nación.



Foto: Presidencia.

En sus alegatos, la Fiscalía aseguró que, con las pruebas presentadas por los investigadores, se determinó que fue Fetecua el responsable de enviar dichos mensajes. Agregó que no se evidenció una posible red hackeada o cuenta falsa que pudiera justificar, para la defensa del procesado, una equivocación sobre el autor de las amenazas.

Fetecua Rusinque fue acusado del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, por supuestamente amenazar de muerte al jefe de Estado cuando era candidato presidencial, a través de mensajes publicados en X en el año 2021.

En uno de los mensajes, según el ente acusador, Fetecua Rusinque escribió: “Ya estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja”. En otro señaló: “Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser, muerto en bolsas negras”.

Además de la condena impuesta, también se le prohibió el uso de la red social de X durante 6 años.