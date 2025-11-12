En vivo
Seis años de prisión domiciliaria al hombre que amenazó al presidente Petro por Twitter en 2021

Seis años de prisión domiciliaria al hombre que amenazó al presidente Petro por Twitter en 2021

Un juez de Bogotá condenó a seis años de prisión domiciliaria a Óscar Fernando Fetecua, la persona que publicó trinos amenazando de muerte a Petro cuando era congresista.

