Denuncian a Petro ante la Comisión de Acusaciones por "violencia moral" contra la magistrada Lombana

Denuncian a Petro ante la Comisión de Acusaciones por “violencia moral” contra la magistrada Lombana

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, pidió abrir investigación penal, disciplinaria y política contra Petro.

