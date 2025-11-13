Corpades alertó que Medellín sería fortaleza del crimen transnacional y mafias globales

La Corporación Corpades pidió que se investigue por qué Medellín se ha convertido en una fortaleza del crimen transnacional, debido a que en la ciudad hacen presencia peligrosas estructuras criminales.

De acuerdo con los informes de La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, en Medellín tienen presencia activa estructuras como el Tren de Aragua, Los Choneros de Ecuador, la Mafia Italiana, los cárteles mexicanos, la mafia albanesa, la Gran Alianza del Perú, además de redes turcas, holandesas e irlandesas.

Según Corpades, Medellín se ha convertido en un enclave estratégico del crimen global, donde confluyen redes dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas.

"Es una evidencia contundente que nos muestra que Medellín es el epicentro, hoy, en este lado de América Latina, del de la delincuencia o el crimen organizado transnacional. ¿Cuál es la razón principal? La llegada de los puertos, que recuerden ustedes que no va a ser uno, sino que son muchos más puertos los que se van a construir", aseguró.



Estas denuncian se dan a conocer, luego de que la Policía Nacional, en coordinación con Interpol, confirmó la captura en la ciudad a dos ciudadanos británicos solicitados en extradición, señalados de ser enlaces de la mafia irlandesa.

Un hecho que, según Fernando Quijano, director de Corpades, no es aislado, sino una muestra del profundo entramado criminal que opera en el Área Metropolitana.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió a las denuncias sobre la presencia de mafias internacionales y explicó que, gracias al trabajo conjunto con las autoridades y la reciente sede de Interpol en Medellín, se avanza en la captura de extranjeros y cabecillas de estructuras criminales que buscan operar en la región.

"las capturas han sido, el año pasado 11 y este año 34 y vienen más, la operativa con Interpol, con policía, ejército y el trabajo de articulación con fiscalía y alcaldía viene dando resultados, quien crea que puede venir aquí o a esconderse o a hacer esos malos negocios, pues simplemente le va a terminar yendo muy mal", señaló el mandatario local.

El alcalde añadió que el crecimiento del narcotráfico y la minería ilegal en el país ha atraído a redes internacionales que buscan alianzas con grupos locales, pero reiteró que su administración seguirá combatiendo sin tregua el crimen transnacional.