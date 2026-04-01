“Tiene un propósito electoral”: gobernador de Antioquia por levantamiento de órdenes de captura

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una dura crítica contra la reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura de 23 peligrosos cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá.

Según el mandatario, esta resolución, impulsada por el Gobierno nacional en el marco de la "paz total", representa una afrenta a la seguridad del departamento y a las víctimas de delitos como el homicidio, el secuestro y la extorsión.

Además, aseguró que la suspensión de las órdenes de captura tiene un "claro propósito electoral" que pone en riesgo la integridad de los próximos comicios en el departamento.

"Esto tiene un propósito electoral que, infortunadamente, pone en riesgo las elecciones en el departamento de Antioquia y pone en riesgo la vida de miles de servidores públicos", indicó el mandatario.



Un "Caguán" en el área metropolitana

Para Rendón, la resolución 000 del pasado 26 de marzo permite que estos criminales se desplacen libremente por zonas estratégicas como el Valle de San Nicolás y el área metropolitana de Medellín.



“Convierte al conglomerado urbano más potente del departamento de Antioquia, casi que en un Caguán”, denunció el gobernador, señalando que se les otorga una “excarcelación temporal y restringida” en los sitios donde suelen delinquir.

El mandatario cuestionó la efectividad de negociar con grupos que, según él, carecen de un propósito político claro.

“¿Qué tiene que estar haciendo el gobierno nacional negociando con bandidos, con criminales?. Lo único es capturar las rentas del narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión”, afirmó, destacando que estos grupos manejan ingresos superiores a los 200,000 millones de pesos anuales solo en el Valle de Aburrá.



Riesgo para servidores públicos y elecciones

Una de las mayores preocupaciones expresadas por el gobernador es el riesgo que esta medida supone para la vida de quienes combatieron a estos grupos.

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“¿Dónde queda el sacrificio de los servidores públicos, soldados, policías, jueces, fiscales que valerosamente encararon a estos bandidos y los pusieron tras las rejas?”, cuestionó.

Advirtió que la seguridad de estos funcionarios, muchos ya retirados, queda desprotegida ante la liberación de sujetos tan peligrosos como alias "el Montañero", cabecilla de la banda "Los del Mesa".



Acciones legales en camino

Ante lo que calificó como una situación de “impunidad total”, el gobernador anunció que, junto con los 10 alcaldes del Área Metropolitana y el de Rionegro, presentará una acción de nulidad contra la resolución de la Fiscalía.

“Es la impunidad total. Ojalá sea la comparación de poderes la que nos salve de estas arbitrariedades”, concluyó Rendón, haciendo un llamado a la fiscal general para que se ponga “del lado de los antioqueños, de las víctimas, no del lado de Petro y sus aliados”.

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El mandatario insistió en que el país debe aprender de "errores" previos, mencionando específicamente el caso de alias 'Calarcá', cuya liberación tras ser capturado por el Ejército ha generado gran controversia en la región

Escuche la entrevista aquí: