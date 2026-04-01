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“Tiene un propósito electoral”: gobernador de Antioquia por levantamiento de órdenes de captura

Según el mandatario, esta resolución, impulsada por el Gobierno en el marco de la "paz total", representa una afrenta a la seguridad del departamento y a las víctimas de delitos.

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