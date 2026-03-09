Capturan a dos del Clan del Golfo en Santander por homicidios, desplazamientos y extorsión

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en el corregimiento de Puente Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches, Santander, durante una operación conjunta adelantada por el Gaula Militar Magdalena Medio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Entre los detenidos se encuentra alias “Melena”, señalado por las autoridades como cabecilla de zona de la subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea en el corregimiento de Puente Sogamoso. También fue capturado alias “El Mago”, quien figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Casanare por el delito de homicidio.

El procedimiento se llevó a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento en este sector del Magdalena Medio santandereano, donde, según las investigaciones, la estructura criminal ejercía presión armada y amenazas para sostener su actividad ilegal.

De acuerdo con las autoridades, los capturados estarían relacionados con homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones que afectaban a habitantes y sectores productivos en los corregimientos de El Llanito y Puente Sogamoso, además de los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en Santander, y Yondó, Antioquia.



Las investigaciones señalan que presuntamente exigían pagos extorsivos a comerciantes, ganaderos, agricultores, palmicultores, gremios informales, constructores y contratistas de obras viales, quienes habrían sido intimidados para entregar dinero.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola traumática tipo Beretta, una granada de fragmentación, una granada calibre 40 milímetros y diez cartuchos calibre 5.56 para fusil, además de tres teléfonos celulares que serán analizados dentro del proceso judicial.