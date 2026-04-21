EPM programa apagón en el Bajo Cauca por mantenimiento de red eléctrica: afectará 88.000 usuarios

La gran mayoría del Bajo Cauca antioqueño se quedará sin energía: cerca de 90.000 mil usuarios tendrán suspensión del servicio por trabajos de EPM. En Caucasia, Cáceres y Nechí, el corte abarcará el 100 % de las zonas urbanas y rurales.

Empresas Públicas de Medellín -EPM- anunció una interrupción programada del suministro de energía que impactará a más de 88.0000 instalaciones en el Bajo Cauca antioqueño este 22 de abril entre las 8:00 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

De acuerdo con la empresa, estos trabajos hacen parte de un plan integral de mantenimiento y expansión de la infraestructura eléctrica, necesario para responder a la creciente demanda energética de esta zona del departamento de Antioquia.

La suspensión del servicio será generalizada en varios municipios clave del Bajo Cauca como en Caucasia, Cáceres y Nechí, en donde el corte abarcará el 100 % de las zonas urbanas y rurales. Por su parte en Tarazá y Zaragoza, la interrupción cubrirá la totalidad de las cabeceras municipales y un amplio número de veredas.



Asimismo, en el municipio de El Bagre el corte incluirá el corregimiento de Puerto Claver y múltiples zonas rurales, mientras que también se impactará sectores cercanos a Antioquia en municipios de otros departamentos como en La Apartada, Ayapel y San Jacinto del Cauca.

Teniendo en cuenta las afectaciones, EPM desplegará de manera simultánea 20 frentes de trabajo para hacer mantenimiento en subestaciones claves, así como intervenciones en tres circuitos eléctricos y trabajos de expansión en otra decena de ellos.

La empresa hizo un llamado a la comprensión de la comunidad, reiterando que esta interrupción es indispensable para ejecutar obras que buscan robustecer la red eléctrica y prevenir fallas futuras.

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Ante la suspensión del servicio, EPM entregó recomendaciones como desconectar electrodomésticos y equipos sensibles —excepto neveras y congeladores— para evitar daños cuando se restablezca la energía y mantener cerrados los sistemas de refrigeración para conservar los alimentos en buen estado.