Claves del debate de Noticias Caracol: candidatos respondieron sobre fracking, Ecopetrol y energía

En el marco del Congreso de Naturgas en Cartagena, se llevó a cabo el debate presidencial "Colombia decide su energía", donde los candidatos Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo expusieron sus propuestas para enfrentar una "tormenta perfecta" en el sector minero-energético

Con las reservas de gas estimadas para solo cinco años y las de petróleo para siete, el encuentro se centró en la seguridad energética, la sostenibilidad de Ecopetrol y el alto costo de las tarifas, especialmente en la costa Caribe.



El futuro de Ecopetrol y la salida de Ricardo Roa

Uno de los puntos de mayor consenso entre los aspirantes fue la necesidad de un cambio en la dirección de la estatal petrolera. Sergio Fajardo fue enfático al declarar que "hay que barrer los corruptos, el señor Roa hace rato se tuvo que haber ido de Ecopetrol".

Por su parte, Paloma Valencia sostuvo que la empresa debe "recuperar su gobierno corporativo" y contar con personas que no respondan a intereses políticos del presidente.

Claudia López coincidió en que la compañía no puede ser una "cajita de sorpresas" y debe retomar su enfoque central en petróleo y gas.



En contraste, Roy Barreras propuso que la empresa debe evolucionar y "convertirse en ecoenergía", funcionando como el motor que apalanque la transición hacia fuentes solares y eólicas.



Fracking y exploración: ¿ciencia o necesidad inmediata?

El debate sobre la técnica del fracking evidenció matices técnicos. Claudia López propuso realizar "dos pilotos concretos de fracking en Puerto Wilches, Santander", condicionados a licencias ambientales y acuerdos comunitarios. Sergio Fajardo respaldó esta visión científica, señalando que "hay que hacer los pilotos bien hechos, y después exploramos si se puede hacer".

Paloma Valencia defendió la urgencia de la técnica, advirtiendo que "necesitamos hacer fracking para que este país no pierda plata ni se quede sin energía".

Roy Barreras alertó sobre los riesgos de una transición abrupta, afirmando que "sin petróleo no hay paraíso y sin gas no hay transición", criticando el absurdo de importar gas caro teniendo recursos propios.



Tarifas en el Caribe y el fantasma del apagón

Ante el riesgo inminente de un apagón por el fenómeno de El Niño, los candidatos plantearon soluciones para las tarifas de energía. Claudia López insistió en su consigna de "energía barata sin apagón tan limpia como se pueda".

Publicidad

Paloma Valencia propuso una "tarifa diferenciada para la costa Caribe" y una inversión estructural en nuevas líneas de transmisión.

Finalmente, Sergio Fajardo advirtió sobre la falta de planeación del gobierno actual, señalando que "viene el fenómeno del niño y este gobierno no va a hacer nada... tenemos que prepararnos para importar y tener las plantas regasificadoras listas". El debate concluyó con un llamado a la unidad nacional para evitar que la crisis energética desemboque en un racionamiento similar al de hace tres décadas.