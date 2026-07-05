Alcaldes respaldan propuesta de De La Espriella sobre la creación de un Bloque de Seguridad

El anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella sobre la creación de un Bloque de Seguridad Urbana en Colombia contra la extorsión, los atracos y homicidio como primer decreto en su gobierno, ya generó las recciones de los alcaldes de las principales ciudades del país.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó la medida como “muy importante” y aseguró que la capital está lista para trabajar coordinadamente con el gobierno entrante, con el objetivo de desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad.

“En Bogotá estamos listos a trabajar coordinadamente con el nuevo gobierno para desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad. La Fuerza Pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas. Sólo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios”, aseguró el mandatario por medio de su cuenta de X.

Asimismo, señaló que es de vital importancia redefinir la política criminal del país.



“Lejos de premiar a las bandas delincuenciales, debemos castigarlas. Quien cometa un delito violento o reincida en conductas penales que afecten la vida de otras personas debe estar en la cárcel, no en las calles”, agregó.

Esta es una noticia muy importante.



En Bogotá estamos listos a trabajar coordinadamente con el nuevo gobierno para desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad. La Fuerza Pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra… https://t.co/qVVbryAQaD — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 5, 2026

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella y señaló que los únicos que deberían sentir miedo en el país son los criminales.

“Me parece muy bien que tenga como prioridad la seguridad para la gente en el país versus lo que ha ocurrido con el gobierno nacional que su visión de seguridad era venir a Medellín a hacer tarimazos para reunirse con los peores criminales y sacarlos de la cárcel. Yo creo que uno de los primeros decretos del presidente, va a tener que ser también derrocar la ley de paz total que es la que le dio la potestad para solicitar levantar la orden de captura para sacar gente de la cárcel con la excusa de que son voceros de paz, cuando lo que son es que son los peores criminales”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.

Estamos listos Presidente @ABDELAESPRIELLA !

Que diferencia un Presidente que quiere seguridad para la gente vs otro que venía a Medellín a hacer “Tarimazos” con los criminales.

Que nuestra gente viva tranquila.

Los únicos que deben sentir miedo son los criminales. https://t.co/J7GkFGXsM9 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 5, 2026

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Además, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que la ciudad está lista para trabajar con el Gobierno Nacional y de esta forma devolverles la seguridad a los ciudadanos.

“Cali ha sido una de las ciudades que más ha sufrido las consecuencias de la inseguridad y de los ataques terroristas. Por eso, desde el inicio de mi mandato he solicitado más capacidades para las ciudades y un trabajo conjunto entre la Nación y los gobiernos locales para enfrentar estas amenazas”, aseguró el alcalde Eder.

Como ellos son varios los mandatarios que coinciden en que la decisión por parte del presidente electo es fundamental para fortalecer la cooperación entre el gobierno y las ciudades capitales del país.