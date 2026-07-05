Cabecillas de banda ‘Los Pepes’ aceptan someterse a la justicia tras ultimátum del presidente electo

Los cabecillas de la organización criminal ‘Los Pepes’ de Barranquilla, Digno José Palomino y Aldair Montealegre, manifestaron su intención de someterse a la justicia, luego del ultimátum lanzado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien aseguró que el proceso se adelantará bajo la legislación vigente.

El mandatario electo informó que dará instrucciones al ministro de Defensa designado para coordinar el procedimiento que permita la captura y judicialización de los dos jefes de la estructura delincuencial. Asimismo, anunció que solicitará a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la designación de un fiscal y un grupo de policía judicial que acompañen el proceso conforme a la ley colombiana.

Los cabecillas de la banda 'Los pepes' de Barranquilla, Digno José Palomino y Aldair Montealegre, aceptaron someterse a la justicia después del ultimátum del presidente electo Abelardo De la Espriella.

El mandatario electo indicó que dará instrucciones al ministro de Defensa… pic.twitter.com/jri98kR9Fv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 6, 2026

"He recibido una solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de Los Pepes, una organización criminal que ha sembrado el terror en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Estos bandidos han entendido el ultimátum y han manifestado su intención de someterse a la justicia con la ley actual", afirmó De la Espriella.

El presidente electo dejó claro que el acompañamiento de la Fiscalía será fundamental para garantizar que la judicialización se realice dentro del marco legal.



La salida de estos dos cabecillas de las calles, resalta el nuevo mandatario, permitirá avanzar en la recuperación de la seguridad en Barranquilla y el Atlántico, regiones afectadas durante años por la violencia atribuida a esta organización criminal.

También ratificó la advertencia al resto de integrantes de grupos delincuenciales del país. "A los demás criminales les digo claramente: les queda menos de un mes para tomar la misma decisión. De lo contrario, lo van a lamentar", dijo en su discurso dominical desde Barranquilla.

Recordemos que el presidente electo había dado como plazo hasta el 07 de agosto de 2026, cuando asume la jefatura del Estado, a todos los grupos, para que se sometan a la justicia, o sino serán combatidos con todo el peso de la Ley.