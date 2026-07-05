“Cientos de irregularidades” detectadas en empalme, denuncia presidente electo y prepara denuncias

El presidente Abelardo De La Espriella ofreció su segundo mensaje como mandatario electo. Nuevamente lo hizo un domingo desde su oficina en Barranquilla, la que parece será su principal sede de despacho.

Con un mensaje claro y haciendo referencias sencillas comenzó hablando de la situación económica. Considera que el gobierno saliente está nervioso y dio como ejemplo cuando la Policía detiene al conductor que lleva un cadáver en el vehículo.

En mi segunda alocución dominical reiteré el compromiso que asumí con los colombianos: reconstruir la Patria con autoridad, transparencia y resultados.



El empalme anticorrupción ya comenzó a revelar las primeras irregularidades del gobierno saliente; avanzamos en la conformación… pic.twitter.com/8U3yJmjWZJ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 6, 2026

"Recibimos la transferencia del poder de manos del gobierno más corrupto de toda nuestra historia. Están asustados, como el conductor del carro que lleva un muerto en el baúl y la Policía lo para. Por eso tanto nerviosismo y tantos ataques”, comentó en referencia a los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinarias y penales, detectados en el proceso de empalme.

Aseguró que son cientos de irregularidades y anunció que día a día informarán de hallazgos en la web de Defensores de la Patria. “He ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias, para que ninguna tropelía y legalidad cometida contra la patria quede impune, eso es muy importante”.



Esos reclamos son del escenario nacional. En cuanto a los empalmes territoriales comunicó que desde el miércoles 8 de julio iniciará en Cúcuta el primero de los 32, uno por cada departamento.

Desobediencia civil

Frente a los llamados a desobediencia civil por parte del senador y excandidato del gobierno de Gustavo Petro, Iván Cepeda, anunció que todo lo que esté fuera de la Ley “será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho”.

Publicidad

“Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo, queridos defensores de la patria, obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley, sin importar de dónde venga o quién lo promueva, será enfrentado con toda la fuerza del estado de derecho que les quede claro”, afirmó el entrante jefe de Estado.

Pidió al ministro de Hacienda designado, Miguel Gomez Martínez, verificar si las finanzas públicas están más deterioradas de lo que el gobierno saliente le ha informado al país.

Sistema de salud

Publicidad

Nuevamente advirtió que el sistema de salud está al borde del colapso, “en cuidados intensivos”, por lo que pidió a su equipo de empalme crear desde ya el plan de choque, basándose en su programa de gobierno para los primeros 90 días.

“La deuda con las EPS ya ascienden a 26 billones de pesos, con corte a junio del año anterior, mientras que las quejas de los usuarios y el deterioro financiero de las EPS intervenidas sigue creciendo día a día”, lamentó el nuevo mandatario.

Además, se estima que 9 de cada 10 colombianos no reciben de manera completa los medicamentos que necesitan.

Al equipo de empalme del sector Salud también le isntruyó la preparación de las denuncias penales correspondientes.

Seguridad

Fue claro que desmontará la política de ‘Paz total’ con los grupos criminales, desde su primer día como presidente. “Le he pedido al equipo de empalme que incluya en el paquete de decretos, que firmaré el día de mi posesión, todas las medidas necesarias para derogar la maraña jurídica mediante la cual se entregó buena parte del territorio nacional a los narcoterroristas, bajo la falsa promesa de una paz que nunca llegó”, adelantó el presidente.

No habrá ni zonas desmilitarizadas, levantamiento de órdenes de captura, ni ceses al fuego

Publicidad

“Los grupos armados al margen de la Ley, han intensificado sus acciones violentas en diferentes regiones del país. Algunos de ellos como reacción a nuestra elección democrática. Es la estrategia de siempre, generar caos para negociar desde la debilidad del Estado. A esos bandidos les envío un mensaje claro: su tiempo se acabó”, afirmó con énfasis De La Espriella.

¡La Patria Milagro recuperará cada centímetro de su territorio!



He recibido una solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montenegro, cabecillas de Los Pepes, organización criminal que ha sembrado el terror en Barranquilla y el Atlántico.



Han entendido el… pic.twitter.com/1IFGAOVfVy — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 6, 2026

Sometimiento de ‘Los pepes’

Los cabecillas de la banda 'Los pepes' de Barranquilla, Digno José Palomino y Aldair Montealegre, aceptaron someterse a la justicia después del ultimátum del presidente electo Abelardo De la Espriella.

Publicidad

El mandatario electo indicó que dará instrucciones al ministro de Defensa designado, para que coordine el proceso correspondiente y judicializarlos. También pidió que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, designe un fiscal y un grupo de policía judicial para adelantar este proceso conforme a la ley.