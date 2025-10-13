En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Murió minero en Zaragoza, Antioquia tras caerle encima un alud de tierra

Murió minero en Zaragoza, Antioquia tras caerle encima un alud de tierra

Las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño investigan qué causó el desprendimiento de tierra en la zona.

350416_BLU Radio. Minería ilegal en el Bajo Cauca / Foto: BLU Radio
Minería ilegal en el Bajo Cauca
Blu Radio
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Las autoridades en el municipio de Zaragoza confirmaron la muerte de Ender Daniel Correa Padilla, un minero que quedó atrapado bajo una avalancha de tierra cuando estaba realizando sus labores en un sector conocido como Vegas de Segovia.

El reporte de los hechos muestra que Correa Padilla estaba haciendo labores diarias de extracción cuando un alud de tierra y rocas lo sepultó en cuestión de segundos. El hombre, que no alcanzó a reaccionar, permaneció atrapado durante varias horas hasta que fue hallado sin vida.

Lo que ha trascendido desde el Bajo Cauca antioqueño es que, una vez se conoció la emergencia, los organismos de socorro y compañeros de Correa Padilla comenzaron el rescate con la esperanza de que el minero haya quedado en lo que denomina como una burbuja de aire.

Sin embargo, luego del arduo trabajo por parte de decenas de personas, el cuerpo de Ender Daniel fue encontrado y de inmediato fue traslado hasta el casco urbano de Zaragoza en donde Medicina Legal adelanta las labores respectivas para que la familia del minero pueda dar un último adiós.

Por ahora, las autoridades en la zona buscan establecer cómo sucedieron los hechos y si el gigantesco deslizamiento se pudo prevenir de alguna manera o, si por el contrario, fue un accidente que ni Correa Padilla ni los encargados del lugar podían detectar.

