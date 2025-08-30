Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia
Liberación de militares
Harold Aroca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Antioquia tiene tres casos de desplazamientos activos; hay alerta en Norte y Bajo Cauca

Antioquia tiene tres casos de desplazamientos activos; hay alerta en Norte y Bajo Cauca

Los riesgos advertidos por informes de seguridad de la Fuerza Pública ya han llevado a que dos municipios, Amalfi y Anorí, suspendieran las fiestas municipales.

Desplazados en Anorí
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 08:01 a. m.

En una verdadera bomba de tiempo se siguen convirtiendo algunas subregiones de Antioquia, donde el conflicto armado se ha recrudecido, especialmente afectando a la fuerza pública, pero con impactos también muy graves para la población civil.

Uno de ellos es, precisamente, el desplazamiento, donde en el municipio de Anorí, en límites entre el Nordeste y el Bajo Cauca, se ha registrado la mayor parte de estas situaciones.

Así lo confirmó María Patricia Giraldo, subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, quien destacó que actualmente se mantienen activos varios frentes donde se ha detectado este flagelo.

"En este momento tenemos tres desplazamientos activos; varias familias, con ocasión de lo sucedido en el municipio de Amalfi, llegaron al casco urbano del municipio", aseguró la funcionaria.

Los riesgos advertidos por informes de seguridad de la Fuerza Pública ya han llevado a que dos municipios, Amalfi y Anorí, suspendieran las fiestas municipales hasta tanto no se recobren las condiciones óptimas para garantizar este tipo de actividades.

A los desplazamientos también se suman los confinamientos, mecanismos que adoptan las comunidades para protegerse ante posibles confrontaciones entre grupos armados o, inclusive, artefactos explosivos instalados en zonas de tránsito.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Gobernación de Antioquia

Desplazamiento forzado

Bajo Cauca

Ejército Nacional

Policía Nacional