Antioquia tiene tres casos de desplazamientos activos; hay alerta en Norte y Bajo Cauca

En una verdadera bomba de tiempo se siguen convirtiendo algunas subregiones de Antioquia, donde el conflicto armado se ha recrudecido, especialmente afectando a la fuerza pública, pero con impactos también muy graves para la población civil.

Uno de ellos es, precisamente, el desplazamiento, donde en el municipio de Anorí, en límites entre el Nordeste y el Bajo Cauca, se ha registrado la mayor parte de estas situaciones.

Así lo confirmó María Patricia Giraldo, subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, quien destacó que actualmente se mantienen activos varios frentes donde se ha detectado este flagelo.

"En este momento tenemos tres desplazamientos activos; varias familias, con ocasión de lo sucedido en el municipio de Amalfi, llegaron al casco urbano del municipio", aseguró la funcionaria.

Los riesgos advertidos por informes de seguridad de la Fuerza Pública ya han llevado a que dos municipios, Amalfi y Anorí, suspendieran las fiestas municipales hasta tanto no se recobren las condiciones óptimas para garantizar este tipo de actividades.

A los desplazamientos también se suman los confinamientos, mecanismos que adoptan las comunidades para protegerse ante posibles confrontaciones entre grupos armados o, inclusive, artefactos explosivos instalados en zonas de tránsito.