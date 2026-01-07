Lluvias en Urabá dejan más de 1.100 familias afectadas: llevan ayudas humanitarias

Las lluvias continúan cayendo con intensidad en Antioquia y, hasta el momento, se registran emergencias en los municipios de Necoclí, Carepa y Arboletes, principalmente por inundaciones y movimientos en masa. De manera preliminar, las autoridades de gestión del riesgo reportan cerca de 1.100 familias afectadas en estas localidades.

En Necoclí, las inundaciones en la zona urbana han afectado a cerca de 100 familias y a varios establecimientos comerciales, lo que motivó el envío de ayuda humanitaria. Las emergencias también se presentan en el corregimiento Mulatos, donde la creciente del río que lleva el mismo nombre llevó al Dagran a recomendar evacuaciones preventivas en algunas zonas; esta medida se extendió a sectores del corregimiento Caribia y a las veredas Santa Rosa de Mulatos y Ecuador, donde los organismos de socorro adelantan censos. Además, en la vía nacional, en el sector Pueblo Nuevo, se registró un movimiento en masa que mantiene el paso restringido.

El director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), Carlos Zuluaga Gómez, señaló que las emergencias se atienden de manera articulada y que se avanza en la entrega de ayudas humanitarias, especialmente kits de alimentos.

"La mayor afectación ha sido con vías terciarias, problemas de movilidad en puentes e inundaciones en municipios en todas las zonas comerciales y zonas residenciales. Las lluvias, según el sistema de alertas Sama, van a seguir y los consejos municipales de gestión de riesgo van a tener que tener muy alertas a todos estos movimientos que se están generando específicamente en las zonas bajas y en las zonas cercanas a los ríos", indicó.



Por su parte, en Carepa los movimientos en masa afectaron la vía Piedras Blancas al Cerro, que comunica con el departamento de Córdoba, así como el puente de La Sucia y el sector de Puente Largo, en la vereda Caracolí. Por estas afectaciones, de manera preliminar se estima que cerca de mil familias presentan dificultades en su movilidad.

Otro de los afectados es Arboletes, donde las lluvias han provocado inundaciones en el corregimiento La Candelaria, debido a la creciente del río San Juan, y se evalúan las afectaciones, especialmente en los cultivos.

Zuluaga reiteró la petición a la comunidad y a los habitantes del departamento de estar atentos a los niveles de afluentes y a las recomendaciones de las autoridades, por los pronósticos de que las precipitaciones continuarán.