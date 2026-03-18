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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El Atlético de Madrid clasifica de nuevo a cuartos de la Champions

El Atlético de Madrid clasifica de nuevo a cuartos de la Champions

Es la octava vez que el conjunto colchonero clasifica a dicha instancia del torneo continental bajo la batuta del argentino Diego Simeone.

Atlético de Madrid vs. Tottenham, Champions.
Atlético de Madrid vs. Tottenham, Champions.
Foto: X Atlético de Madrid
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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