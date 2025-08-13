Malú no pudo terminar el noticiero de Noticias Caracol por muerte de Miguel Uribe Turbay

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay no solo ha impactado a su familia, amigos y allegados, también a cientos de colombiano e, incluso, a periodistas que trabajaron durante estos tres días en el cubrimiento especial de sus exequias.

María Lucía Fernández, cariñosamente llamada Malú por su colegas y cercanos, se vio visiblemente afectada al terminar la emisión del noticiero de Noticias Caracol de las 7:00 de la noche de este miércoles, 13 de agosto.



Malú no pudo evitar las lágrimas

Pese a la templanza y profesionalismo que ha demostrado en los últimos años desde que presenta este reconocido noticiero nacional, las emociones de Malú se hicieron presentes en los últimos cinco minutos de la emisión, cuando se volvió a recordar el discurso de Miguel Uribe Londoño en la Catedral Primada de Colombia, donde se realizó las exequias del senador y precandidato presidencial.

Cuando terminó esa recopilación de imágenes, las cámaras volvieron el set de Noticias Caracol y se alcanzó a ver cómo la presentadora se secaba unas lágrimas, mientras Jorge Alfredo hablaba sobre el sentido homenaje que realizó el cantante Yuri Buenaventura con la canción 'El guerrero', con la que salió el féretro escoltado de Uribe Turbay de la Catedral Primada.

"Sí señor, Jorge Alfredo. Esta canción era una de las preferidas de Miguel Uribe Turbay. El artista hoy la cantó para él", complementó Malú, mostrando se recuperación y profesionalismo en cuestión de segundos.

Malú no pudo contener las lágrimas al despedir el noticiero el 13 de agosto Foto: captura de video Noticias Caracol

En el cierre de la emisión especial, cuando los presentadores suelen despedirse e invitar a los televidentes a seguir conectados con la programación del canal, solo Jorge Alfredo Vargas pudo pronunciar algunas palabras. Malú trataba de secarse las lágrimas de sus ojos con ambas manos y, con una seña sobre su garganta, su compañero entendió que ella no podía expresar ninguna palabra por la tristeza que tenía a raíz de la muerte y la violencia que atraviesa el país, así que él decidió terminar con una palabras de solidaridad hacia la familia de Miguel Uribe Turbay:

"Para la familia del senador Miguel Uribe, para Miguel, para María Carolina, para María Victoria, para Claudia, para todos, nuestro abrazo y nuestra solidaridad también para Colombia en este momento tan crítico y doloroso. Terminamos, esto es Noticias Caracol", concluyó Vargas.

Malú lloró durante cubrimiento del magnicidio de Miguel Uribe Foto: captura de video Noticias Caracol