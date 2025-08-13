Así fue el emotivo momento en que cuerpo de Miguel Uribe abandonó la Catedral Primada

Mientras en la calle llovía y el gris del cielo acompañaba un día triste, en el interior de la Catedral Primada de Bogotá los familiares, amigos y colegas del senador Miguel Uribe Turbay le daban el último adiós en su misa de funeral ante de ser llevado al cementerio Central tras ser víctima de un atentado en el occidente de la ciudad el pasado 7 de junio de 2025.

Palabras de su esposa, familiares y amigos sonaron en toda Colombia de un legado que, lamentablemente, fue apagado por la violencia. Pero también quedará en la memoria de millones de colombianos el momento en que el cuerpo del senador sale de la catedral en medio de lágrimas, rosas blancas y la canción ‘El Guerrero’ de Yuri Buenaventura de fondo, al lado de la Filarmónica de Bogotá, dando mayor pesa a la magnitud de esta tragedia.



Así salió el cuerpo de Miguel Uribe de la Catedral Primada

El féretro salió de la Catedral Primada de Colombia en manos del Batallón Guardia Presidencial hacia la carrera Séptima en la capital del país. Los asistentes dejaron en el recorrido sus rosas blancas, encima de la bandera de Colombia que arropaba el cuerpo del senador en su salida del sitio y en su último adiós, de parte de todos sus seres queridos.

Hubo honores militares en su traslado por parte de las Fuerzas Militares, que también honraron la memoria del senador en su adiós y en su traslado al cementerio central.



Colombia despidió a Miguel Uribe Turbay

La misa de funeral fue oficiada por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, en presencia de expresidentes, políticos, amigos y familiares del senador. Lágrimas y abrazos acompañaron a una familia que, nuevamente, fue afectada por la violencia del país como sucedió el 25 de enero de 1991 cuando Diana Turbay, su madre, fue asesinada por el narcotráfico.

"Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente: Miguel Uribe Turbay. Hoy, 34 años después, también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el pequeño hijo de cuatro años que deja Miguel, que también su padre fue asesinado", expresó su padre, Miguel Uribe Londoño.