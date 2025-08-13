La dolorosa imagen del hijo de Miguel Uribe Turbay que recuerda la magnitud de la tragedia

En una jornada cargada de solemnidad y dolor, Colombia dio hoy el último adiós al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo sepelio se realizó este miércoles en la capital del país. El cortejo fúnebre comenzó con una cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso y culminó en la Catedral Primada de Colombia, seguida por el sepelio en el histórico Cementerio Central de Bogotá.

La misa de exequias, presidida por el cardenal Luis José Rueda, fue una ceremonia de profundo recogimiento en la que se destacaron los discursos de su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; y otros allegados. Tras las palabras familiares, el cantante Yuri Buenaventura interpretó la canción "El Guerrero" junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en un momento de notable carga simbólica y emotividad.

Sin embargo, en el tramo final de las honras fúnebres cuando la tierra ya cubría casi totalmente el féretro del senador, su pequeño hijo, Alejandro Uribe Tarazona, miraba fijamente la escena, recordándonos a todos los colombianos que aún en su inocencia hay dolor y pérdida y, sobre todo, que ningún otro niño debería pasar por esto.

Alejandro Uribe Tarazona presenciando el entierro de Miguel Uribe Turbay Fotografía Blu Radio

Otro instante que protagonizó el niño y conmovió especialmente a los asistentes ocurrió cuando dejó varias rosas sobre el ataúd. En un acto espontáneo, el niño comenzó a depositar rosas blancas conmoviendo tanto al público como a su propia madre, quien lo alentó en medio de la ceremonia.

El funeral fue restringido a petición de la familia, lo cual motivó la ausencia del presidente Gustavo Petro y su gabinete. El mandatario expresó públicamente: “No vamos (no) porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio”.

Entre los asistentes se contaron expresidentes como César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, así como parlamentarios y figuras políticas de diversos partidos, lo que reflejó el impacto transversal del senador en el panorama político del país.

Este entierro no solo representó el adiós a una figura política que aspiraba a la presidencia en 2026, sino también un reflejo de las tensiones políticas y sociales que atraviesa Colombia. en una escena cargada de significado sobre el camino que enfrenta el país en el terreno de la convivencia democrática y el respeto por la vida pública.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, murió el lunes 11 de agosto tras permanecer más de dos meses hospitalizado debido a graves heridas sufridas en un atentado durante un acto de campaña el pasado 7 de junio en Bogotá.