Defensa del expresidente Uribe presentó la apelación con la que buscan tumbar condena

Los tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá ya tienen en sus manos, la apelación de la Procuraduría y de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitando que se revoqué la condena de 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La jueza Sandra Liliana Heredia, durante la lectura de la sentencia, acordó darle dos días adicionales al abogado Jaime Granados, defensa del exmandatario, para presentar el documento que tiene más de 900 páginas.

El Consejo Superior de la Judicatura en aras de emitir una decisión con prontitud, en este caso de connotación nacional, designó a tres magistrados adjuntos para que se evite la congestión judicial de la sala penal del Tribunal con el objetivo de que los togados titulares, dediquen su trabajo a emitir una sentencia de segunda instancia antes de la segunda semana de octubre, fecha en que prescribe el proceso penal contra el exmandatario.