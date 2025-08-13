Expresidente Álvaro Uribe envió mensaje a Miguel Uribe en su funeral: "Martirizaron a su familia"

En la mañana de este miércoles, Colombia despide al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La velación, que dio inicio el 11 de agosto con acceso público y continuó el 12, culmina hoy, 13 de agosto de 2025, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

La jornada de este miércoles está reservada exclusivamente para familiares y congresistas, una despedida íntima en medio de un duelo nacional.

La jornada proseguirá con el traslado del féretro desde la cámara ardiente hacia la Catedral Primada de Colombia, previsto alrededor de las 11:30 de la mañana. En ese recinto, las exequias serán oficiadas por el cardenal José Luis Rueda, en una misa cuyo acceso estará restringido a una lista selecta de invitados, bajo la estricta supervisión de la oficina de protocolo del Congreso.

Posteriormente, el cortejo fúnebre emprenderá su camino hacia el Cementerio Central, donde Miguel Uribe Turbay recibirá sepultura aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Su lugar de descanso final será el corredor principal del cementerio, un sitio de honor junto a otras destacadas figuras de la historia colombiana.

En medio de la ceremonia y las palabras que se están llevando a cabo en el Congreso, el expresidente de Colombia y mayor representante del Centro Democrático, partido donde militaba Miguel Uribe, Álvaro Uribe, envió un mensaje a través de Gabriel Vallejo.

En sus palabras de despedida dijo: "Martirizaron a su familia, eliminaron el gran esposo, padre, hermano e hijo. Nos quitaron al joven estudioso de carácter firme de crítica argumentativa. Nosotros no decidimos quién tiene derecho a vivir, reclamamos la protección de la vida de todos los colombianos".

El mensaje también fue compartido en las redes sociales del exmandatario, donde añadió: "Esclarecer la autoría intelectual de este crimen es una necesidad que no nos devolverá a Miguel, pero ayudará a aterrar al delincuente. Este magnicidio no puede quedar simplemente con los autores materiales, como hasta ahora se ha pretendido que quede el magnicidio del Dr. Álvaro Gómez Hurtado".