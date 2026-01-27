"Una vergüenza": sectores políticos cuestionan a Petro por decir que Maduro está secuestrado

El presidente Gustavo Petro generó una nueva polémica al asegurar que Nicolás Maduro estaba secuestrado en Estados Unidos. El mandatario colombiano dijo esto solo días antes de su reunión en Washington con Donald Trump en la Casa Blanca.

Algunos sectores políticos consideran que estas declaraciones podrían llevar incluso a la cancelación de la reunión.

“¿Serán sus declaraciones una excusa para no asistir a la reunión? Tal vez porque sabe que la reunión es políticamente riesgosa para su base ideológica. Aquí eleva el tono antes del encuentro creando un clima que justifique tal vez un enfriamiento o incluso una cancelación”, dijo la representante a la Cámara del partido Conservador Juana Carolina Londoño, quien integra la Comisión Segunda.

#Atención El presidente, Gustavo Petro, dice que Nicolás Maduro está secuestrado en EE.UU. “Lo deben devolver porque lo tienen secuestrado y debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo, porque a nadie se le ocurre, con dos dedos en la frente, bombardear la patria de… pic.twitter.com/xCzBOg5XiH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 27, 2026

Por su parte, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien fue embajador en Washington, dijo que las declaraciones de Petro son una "vergüenza".



“Es una vergüenza lo de Petro. No solo se va para Washington a pedir que le devuelvan la visa y que lo saquen de la lista Clinton, en lugar de ir a trabajar por los colombianos, por proteger los intereses de Colombia, ahora peor anuncia que va a ir a abogar por un criminal como es Nicolás Maduro, jefe de un cartel que fue precisamente llevado a prisión en una operación militar”, dijo Pinzón.

La representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez también se refirió al tema.

“Defiende a Maduro, legitima tribunales de bolsillo y calla frente a la barbarie iraní. Pero eso sí, da lecciones morales hablando de Gaza. Con esa hipocresía gobierna el ‘cambio’,” agregó la congresista Arbeláez.

Mientras tanto, el candidato Enrique Peñalosa aseguró que estas declaraciones pueden afectar a los colombianos.

“Los colombianos que vieron al presidente Petro diciendo que los Estados Unidos deben liberar a Maduro, sinceramente, ¿creen que estaba en su sano juicio o que estaba bajo algún efecto? Y recordemos que él tiene programada una cita con el presidente Trump que él mismo buscó. Y le pregunto a los colombianos, ¿ustedes creen que eso que dijo Petro les sirve a los colombianos? Recordemos que los Estados Unidos es el país que más compra en el mundo productos colombianos cuya producción generan decenas de miles de empleos en Colombia”, señaló Peñalosa.

Mientras que el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero dijo que Petro actuaba como un defensor de Maduro.

“¡Qué vergüenza que el presidente de Colombia se convierta en el defensor de oficio del dictador Maduro y pida que lo devuelvan para que lo juzgue un tribunal de bolsillo en Venezuela! Y sigue hablando de Gaza mientras calla sobre la barbarie de sus amigos del régimen iraní”, señaló Forero.

Otra de las reacciones llegó por parte del expresidente Andrés Pastrana.

“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump en Estados Unidos”, dijo el exmandatario.