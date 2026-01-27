En vivo
"Una vergüenza": sectores políticos cuestionan a Petro por decir que Maduro está secuestrado

Congresistas, candidatos a la Presidencia y hasta un exmandatario cuestionaron las declaraciones del presidente Petro sobre Maduro, quien fue capturado el 3 de enero por Estados Unidos.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro tras ser capturado por EE. UU.
Gustavo Petro y Nicolás Maduro tras ser capturado por EE. UU.
Fotos: AFP y @realdonaldtrump
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

