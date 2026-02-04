En vivo
Consejo de Estado aceptó acción popular contra empresa de pollos por olores y ruido en Antioquia

Consejo de Estado aceptó acción popular contra empresa de pollos por olores y ruido en Antioquia

Pasaron cinco años donde se interpusieron casi 200 quejas por la granja ubicada en El Carmen de Viboral, oriente del departamento.

