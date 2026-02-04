Capturan tres miembros del Clan del Golfo en Salgar, Antioquia: uno es el cabecilla alias 'Sotelo' 

En Salgar, Antioquia, fue capturado alias 'Sotelo', cabecilla del Clan del Golfo señalado de coordinar homicidios y extorsiones en el Suroeste antioqueño. En la operación fueron capturados otros dos hombres importantes para la estructura delincuencial.

En una ofensiva realizada por el Batallón de Infantería Cacique Nutibara se logró la captura en flagrancia de tres hombres vinculados a la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. El procedimiento fue realizado por el Ejército Nacional en la vereda Gulunga Abajo del municipio de Salgar.

Según destacó la Fuerza Pública, entre los capturados está alias 'Sotelo', presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo y quien tendría más de 5 años de trayectoria criminal. Las autoridades lo señalan de ser el responsable de coordinar homicidios y extorsiones en el Suroeste antioqueño.

El general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, explicó que, durante el operativo militar, también se realizó la captura de otro dos sujetos, cercanos a alias 'Sotelo' e importantes dentro de la estructura del Clan del Golfo en la zona.



“Asimismo, fue capturado alias 'político' o Andrés, quien presuntamente coordinaba reuniones con los campesinos de la región y recolectaba los dineros producto de la extorsión y alias Flaco, quien al parecer se desempeñaba como hombre de seguridad de alias Sotelo”, indicó el general Caycedo.

Mencionaron las autoridades que durante el procedimiento se incautó un fusil M4, un revólver, una mini uzi automática, más de 200 cartuchos, proveedores para fusil, material de intendencia, dos motocicletas y cuatro equipos de telefonía celular que eran usados en municipios como Salgar, Concordia y Ciudad Bolívar.

Por su parte, en una segunda acción se logró evitar la ejecución de un homicidio en el municipio de Ciudad Bolívar en donde fue capturado en flagrancia un hombre que portaba una mini uzi y munición calibre 9 milímetros, quien al parecer sería integrante del grupo delincuencial organizado Carne Rancia.