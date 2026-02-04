En vivo
Capturan tres miembros del Clan del Golfo en Salgar, Antioquia: uno es el cabecilla alias 'Sotelo' 

Capturan tres miembros del Clan del Golfo en Salgar, Antioquia: uno es el cabecilla alias 'Sotelo' 

'Sotelo' es señalado del cabecilla urbano del Clan del Golfo y quien tendría más de 5 años de trayectoria criminal.

