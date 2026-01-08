En vivo
Actriz de 'Stranger Things' reveló que luchaba contra el cáncer durante la serie

Actriz de 'Stranger Things' reveló que luchaba contra el cáncer durante la serie

Ella hizo todo para que su situación no afectara su interpretación en la serie y muchos terminaron encariñándose con su personaje.

