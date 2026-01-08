Actriz de 'Stranger Things' reveló que luchaba contra el cáncer durante la serie

El pasado 31 de diciembre de 2025, Netflix estrenó el episodio final de 'Stranger Things' que cerró una historia de nueve años y el cual generó diversas opiniones, muchas negativas asegurando que "esperaban más para ese día", incluso rumoreando un episodio extra que nunca llegó.

Pero otra cosa que se destacó de la quinta temporada fue la ausencia de algunos personajes, entre esos, la madre de Max, interpretada por Jennifer Marshall, que muchos pensaron que se trató de que salió del elenco o los hermanos Duffer la retiraron, algo que ella respondió y sorprendió a todos: en realidad tenía cáncer.

"Tuve cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la quinta temporada. Un tiroteo me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Tal vez tenían demasiados personajes, no sé pero obvio que Susan Hargrove es LA PEOR MADRE DE LA HISTORIA LMAO", dijo la actriz en su cuenta de Instagram, acompañado de un video explicando el complejo momento que vivió, pero agradecida con Netflix y los hermanos por darle la oportunidad de ser parte de esa gran historia.

La ausencia de Jennifer Marshall, interpretando a la mamá de 'Max', dejó claro el cariño que le tomaron seguidores de la franquicia, en especial por la historia detrás del personaje de una mujer que sufrió el maltrato de un hogar disfuncional, identificando también a algunas personas.



"¡Sadie! 💛 Ella es una joya completa y absoluta. Me encanta trabajar con ella. Como actriz, ella es increíble. Y como persona, ella es amable, cariñosa, considerada y graciosa. No podría haber pedido un mejor compañero de escena", fue uno de los mensajes que dejó la actriz de sus recuerdos por 'Stranger Things' y esa amistad que obtuvo al lado de Sadie Sink, quien interpreta a 'Max', su hija en la serie durante años.