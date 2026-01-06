Esto pasa si llama al número del cartel de persona perdida de Once en Stranger Things 5: ¿es real?

La exitosa serie de ciencia ficción Stranger Things llegó oficialmente a su fin con el estreno de la quinta y última temporada, que culminó con el lanzamiento a gran escala del último episodio que da fin a la historia en Hawkins, Reino Unido.

Stranger Things 5

Con ocho episodios, la producción creada por los hermanos Duffer cerró una de las historias más influyentes de la pantalla chica en la historia reciente, combinando horror, suspenso y drama juvenil, situándose en los años 80.

La trama de la serie comenzó en 1983 con la misteriosa desaparición de Will Byers, un niño del pequeño pueblo de Hawkins, Indiana. Mientras su familia, sus amigos y el jefe de policía local intentaban encontrarlo, salieron a la luz experimentos secretos realizados por el gobierno en el Laboratorio Nacional de Hawkins, que abrían la puerta a una dimensión paralela conocida como el Upside Down.

Stranger Things lanza avance oficial

Durante esa búsqueda inicial, Mike, Dustin y Lucas se toparon en el bosque con una niña rapada, asustada y con habilidades mentales extraordinarias. Identificada únicamente por el número “11” tatuado en su brazo, Once se convirtió rápidamente en el corazón de la serie y en una pieza clave para entender el origen de los fenómenos sobrenaturales que acechaban al pueblo.



A lo largo de cinco temporadas, los protagonistas enfrentaron criaturas como el Demogorgon, el Azotamentes y, finalmente, Vecna, mientras crecían y lidiaban con las consecuencias emocionales de una infancia marcada por el peligro, la pérdida y la lealtad. Hawkins pasó de ser un pueblo aparentemente tranquilo a convertirse en el epicentro de una amenaza que puso en riesgo al mundo entero.



Así puede llamar desde Colombia al número de "persona perdida" de Once

En la quinta y última temporada, la historia alcanza su punto más oscuro. Con el Upside Down afectando directamente la realidad y los personajes enfrentando sus miedos finales, la serie no solo cerró sus arcos narrativos, sino que también dejó varios guiños cuidadosamente pensados para los fans más atentos.

Stranger Things 5

Uno de los detalles que más llamó la atención aparece en uno de los episodios finales: un póster de “Missing Teen” con el rostro de Once. El afiche, que forma parte del contexto narrativo, incluye un número de teléfono real que no pasó desapercibido para los espectadores.

Desde Colombia, se puede llamar al número telefónico que aparece en el cartel, con el prefijo "001" seguido de los números 765-303-2020 y contestará el "conmutador de la Policía de Hawkins".

Este es el número en el cartel de persona perdida de Once: Stranger Things 5.

Quienes llaman a ese número reciben un mensaje grabado que simula pertenecer a una dependencia oficial de de la ciudad, en el que se afirma que la prioridad absoluta es encontrar a Once. Aunque el idioma original de la llamada está en inglés, el mensaje que trae consigo la grabación es el siguiente:

Gracias por comunicarse con el Departamento de Policía de Hawkins. Debido al reciente terremoto de magnitud 7.4, Hawkins se encuentra actualmente en estado de confinamiento. Para garantizar la seguridad de nuestros residentes, el Equipo de Emergencia de Hawkins está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Hawkins para localizar a las personas desaparecidas, entre las cuales Jane Hopper es una prioridad. Le pedimos, como ciudadano responsable de Hawkins, que nos ayude en la búsqueda para localizarla es el mensaje grabado en la llamada.

El recurso, que trasciende la pantalla, funciona como una extensión del universo de Stranger Things y refuerza la sensación de urgencia que atraviesa el cierre de la serie.

Netflix ya había utilizado estrategias similares en temporadas anteriores, pero este guiño final se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los fans, quienes comenzaron a compartir el número y el mensaje en redes sociales como una novedosa forma de interactuar con la historia.