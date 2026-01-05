Netflix anunció nuevo estreno de 'Stranger Things' y sorprendió fans: ¿final alternativo?

El pasado 31 de diciembre se estrenó el final de 'Stranger Things' tras nueve años y cinco temporadas llenas de historia, además de momentos inolvidables de todo el elenco de esta reconocida serie. Sin embargo, algunos fans de esta producción no quedaron del todo conformes con el cierre que se le dio a este relato en este último episodio.

Algunos comenzaron a pedir en redes sociales que se publicara material nuevo, incluso, otro final a la serie. Luego de eso, Netflix anunció que se vendrá el 12 de enero nuevo material de la serie y esto ilusionó a todos; sin embargo, no será ni un nuevo episodio ni nada de eso, sino que llegará un capítulo final que será un documental en donde se contará cómo se hizo el último episodio de esta producción.

De esto será el nuevo documental de ‘Stranger Things’

En un tráiler de dos minutos, Netflix mostró cómo vivió el elenco el final de la serie y lo cual será plasmado en un documental. Desde lágrimas entre los actores cuando leyeron el guion del cierre y cómo terminaría la historia de sus personajes, teniendo en cuenta que sería la última vez que estarían todos en el set, en donde algunos, incluso, crecieron.

Los hermanos Duffer, directores de la serie, manifestaron que será algo especial y una conexión también con sus fans, para que entiendan de mejor forma lo que sienten las personas que le dan vida a todos los personajes de esta historia por casi 10 años de trabajo.

¿Cuándo sale el documental de esta serie?

El estreno se dará el lunes, 12 de enero, con el nombre de “Última aventura: así se hizo”, que tendrá una duración de más de una hora y mostrará todos los detalles que crearon el cierre de una de las historias más famosas de este tipo de producciones, no solo para Netflix, sino para todo el mundo.