Hora y fecha del estreno del último episodio de 'Stranger Things': ¿cuánto durará?

La espera casi termina y, pronto, los fans de ‘Stranger Things’ podrán conocer el final de esta historia tras años de emociones siguiendo el camino de ‘Mike’, ‘Dustin’, ‘Once’, ‘Lucas’, ‘Will’, ‘Steve’ y todos los personajes que estuvieron a lo largo de las temporadas en el pueblo de Hawkins.



¿A qué hora sale el último episodio de ‘Stranger Things’?

En plena celebración de Fin de Año, los fans de esta serie verán el cierre de su historia cuando el capitulo final llegue a las 8:00 de la noche de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

Netflix publicará el episodio que dará cierre a la historia de ‘Vecna’ y ‘El Otro Lado’ al igual en qué terminarán sus personajes en este largometraje lleno de emociones. Pero las expectativas bajaron tras el último episodio en donde llegó a una calificación de 5.4, siendo el peor valorado en la historia de la serie.

Ni avances ni comentarios ha tenido Netflix de lo que podría ser al final, por lo que la incertidumbre de lo que podrá pasar son completas y todo se resolverá en la noche del 31 de diciembre.

Stranger Things 5

¿Cuándo dura el último episodio de ‘Stranger Things’?

El último episodio, según Netflix, tendrá una duración de 2 horas con 8 minutos en donde tendrás que atar todos los cabos sueltos para darle un cierre perfecto a esta historia y a todos sus personajes.



¿De qué trata la serie?

A lo largo de sus temporadas, la serie sigue a un grupo de niños, adolescentes y adultos que intentan detener amenazas sobrenaturales cada vez más grandes, mientras lidian con la amistad, el crecimiento personal, el amor y el miedo. Todo esto se desarrolla en un fuerte ambiente nostálgico, con referencias constantes a la cultura pop de los 80, música icónica y homenajes al cine clásico de esa época.



En esencia, Stranger Things trata sobre la amistad, el paso de la niñez a la adultez y la lucha entre lo humano y lo desconocido, envuelto en una historia de suspenso que va creciendo en intensidad temporada tras temporada.