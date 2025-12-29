'Stranger Things' logró su episodio peor calificado de la historia tras último estreno

Luego de un mes de espera, Netflix estrenó el pasado 25 de diciembre la segunda parte de la quinta temporada de 'Stranger Things', una de las series más galardonas de los últimos años y con un importante impacto global, pero este no tuvo el alcance y percusión que la producción esperaba.



¿El peor episodio de la historia de 'Stranger Things'?

El cierre del segundo volumen de la quinta temporada dejó diversas opiniones en torno a lo que será el cierre de la historia de esta serie. Pero lo que más malestar generó, según algunos portales, fue la confesión de 'Will" de su sexualidad, pero no por el hecho de sus gustos, sino el contexto en que se supo la verdad.

La valoración del episodio baja con el paso de los días y llegó hasta una cifra 5.4, la más baja en toda la historia de la serie dejando este como el peor calificado de toda la producción.

"Honestamente, el episodio siete fue una decepción para mí. Hubo algunos momentos agradables y emotivos, pero no fueron suficientes para sostener todo el episodio"; "Cada vez que espero una muerte, en cambio traen más personajes. Creo que deberíamos alegrarnos de que esta serie termine"; "No puedo evitar pensar que si se hubieran visto obligados a dedicar un poco más de tiempo a la escritura y edición, esta última temporada habría sido mucho mejor", son algunos comentarios.

Nuevo tráiler de la quinta temporada de 'Stranger Things' // Foto: Netflix Latinoamérica

¿Cuándo se estrena el último episodio?

El cierre de esta historia se dará en la noche de este 31 de diciembre en un capítulo que, según fuentes, tendrá una duración aproximada de 1 y 15 minutos en donde las dudas quedan si será el tiempo suficiente o no de darle cierre a esta historia que por años emocionó a miles. El estreno se dará a las 8:00 de la noche en Netflix, como habitualmente se ha hecho.