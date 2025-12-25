El código secreto para cerrar sesión en Netflix desde cualquier Smart TV

Cerrar su cuenta de Netflix en un televisor puede ser un proceso tedioso, especialmente cuando la interfaz se bloquea o no permite acceder directamente a la configuración de los perfiles. Sin embargo, existe un comando oculto diseñado por los desarrolladores de la plataforma que permite forzar el cierre de sesión en segundos utilizando únicamente las flechas del control remoto.

Este truco, conocido internamente como el menú de diagnóstico, es la solución definitiva para quienes necesitan desvincular su cuenta de un dispositivo ajeno, proteger su privacidad en hoteles o simplemente cambiar de usuario sin navegar por los complejos menús de la aplicación.



La combinación de teclas para salir de Netflix

Si se encuentra atrapado en la pantalla de selección de perfiles o si la aplicación no responde correctamente, no es necesario reiniciar el televisor ni desconectarlo de la red. El centro de ayuda de Netflix confirma que una secuencia específica de movimientos activa un panel técnico oculto.

Para ejecutarlo, asegúrese de que la aplicación de Netflix esté abierta y, con el control remoto en mano, realice la siguiente combinación de flechas de forma fluida:



Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba.

Una vez completada la secuencia, la pantalla mostrará automáticamente un menú de soporte técnico. En este apartado, usted encontrará la opción Cerrar sesión o Desactivar. Al seleccionarla, el sistema eliminará sus credenciales del Smart TV de forma inmediata, permitiendo que un nuevo usuario ingrese sus datos.

Netflix Foto: AFP

¿Por qué es importante cerrar la sesión de Netflix?

Netflix permite hasta cinco perfiles por cuenta, cada uno con algoritmos de recomendación y listas personalizadas. Mantener la sesión abierta en dispositivos compartidos no solo altera su historial de visualización, sino que expone sus datos de facturación y preferencias personales.



Al usar el código secreto, se salta cualquier restricción de la interfaz y se asegura de que su suscripción quede protegida antes de apagar el equipo.