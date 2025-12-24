'Stranger Things': hora en que se estrenan los nuevos episodios en Colombia

La espera terminó y este 25 de diciembre se estrena la segunda parte de la quinta temporada de 'Stranger Things' en Netflix, como parte de la celebración de Navidad de la plataforma. Pero muchos especulan que podría pasar en este cierre tras la revelación de los poderes de 'Will' al término de la primera parte.

Para los fans crece la expectativa y corren las teorías en torno al futuro de los personajes, incluso, poniendo en vilo si algunos podrán sobrevivir a la pelea que enfrentará o no, al igual que podría suceder.

'Stranger Things' en Netflix // Fotos: Netflix

¿A qué hora salen los capítulos de Stranger Things 5?

A partir de las 8:00 de la noche (hora colombiana) de este 25 de diciembre, Netflix publicará los nuevos episodios de esta segunda parte de la serie. En total, serán tres episodios con una duración aproximada de una hora, los cuales llevarán los siguientes títulos:



Capítulo cinco: ‘Shock Jock’ – 1 hora y 8 minutos.

– 1 hora y 8 minutos. Capítulo seis: ‘Escape from Camazotz’ – 1 hora y 15 minutos.

– 1 hora y 15 minutos. Capítulo siete: ‘The Bridge’ – 1 hora y 6 minutos.

Stranger Things 5 volumen 2: todo lo que debe saber

A pocos días del esperado estreno de la segunda parte de la quinta temporada de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix vuelve a colocarse en el centro de la conversación global. El lanzamiento del primer tráiler oficial de estos nuevos cuatro episodios, programados para llegar a la plataforma el próximo 25 de diciembre, no solo elevó la expectativa, sino que también generó una oleada de teorías, temores y preguntas entre los seguidores de la historia creada por los hermanos Duffer.

El avance confirma que la narrativa entra en su fase más oscura y decisiva, marcada por una revelación que ya había sacudido a la audiencia: Will Byers posee poderes similares a los de Once y Vecna, con la capacidad de controlar a las bestias del Otro Lado. Esta habilidad, mostrada como un último recurso para proteger a sus amigos y familiares, abre un nuevo eje narrativo sobre la verdadera conexión entre estos personajes y el origen del mal que amenaza a Hawkins.

