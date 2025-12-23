Adolescente murió en edificio abandonado donde se grabó Stranger Things, ¿qué pasó?

Una joven de 19 años falleció en la madrugada de este fin de semana luego de caer desde el techo de un edificio abandonado en Atlanta, un inmueble que en años recientes fue utilizado como escenario para la serie Stranger Things. El hecho ocurrió mientras la víctima exploraba el lugar junto a otras personas.

Según informaron las autoridades locales, el accidente se registró poco antes de la 1:00 de la mañana en el edificio conocido como Briarcliff, una antigua estructura hospitalaria de cinco niveles ubicada dentro de una propiedad privada asociada a terrenos de la Universidad Emory. La joven, identificada como Leah Palmirotto, fue declarada muerta en el sitio por los equipos de emergencia que acudieron tras el reporte de la caída.

Los primeros informes indican que el grupo habría ingresado al inmueble tras superar una valla metálica, pese a que el lugar se encuentra cerrado al público debido a su deterioro y a los riesgos estructurales que presenta. Aunque el edificio ha ganado notoriedad por haber sido utilizado en producciones audiovisuales, el acceso está restringido y no cuenta con condiciones de seguridad para visitantes.

La policía señaló que, hasta el momento, no existen indicios de un hecho criminal ni se han formulado cargos contra terceros. No obstante, la investigación continúa abierta con el fin de establecer con precisión cómo ocurrió la caída. Las autoridades aprovecharon para reiterar el llamado a no ingresar a edificaciones abandonadas, incluso aquellas que se han vuelto populares por su vínculo con el cine o la televisión.



Tras la muerte de la joven, el inmueble permanece bajo vigilancia permanente por parte de personal de seguridad y fue retirado de los listados oficiales de locaciones disponibles para rodajes. Las autoridades insistieron en que se trata de una propiedad privada y potencialmente peligrosa.

Familiares y personas cercanas indicaron que la joven tenía un marcado interés por explorar y fotografiar edificios abandonados, una afición que practicaba con frecuencia. También disfrutaba asistir a exhibiciones de automóviles y tomar fotografías que luego compartía con propietarios y amigos.

El padre de la víctima manifestó a medios locales que cree que su hija ya había visitado el lugar con anterioridad, aunque reconoció los riesgos que implican este tipo de exploraciones, especialmente durante la noche. Asimismo, expresó su deseo de que la muerte haya sido inmediata, para evitarle sufrimiento.

Amigos y familiares han recordado a la joven como una persona activa, sociable y amante de las actividades al aire libre. En su memoria, se anunció la realización de una vigilia conmemorativa, mientras continúa el acompañamiento a sus seres queridos.



Un edificio icónico, pero de acceso restringido

El edificio Briarcliff fue construido en la década de 1960 y funcionó durante años como hospital psiquiátrico. Tras quedar fuera de operación, pasó a ser propiedad de la Universidad Emory y, con el tiempo, fue alquilado como locación para distintas producciones audiovisuales.