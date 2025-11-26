En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / Fallas en Netflix por estreno de nueva temporada de Stranger things

Fallas en Netflix por estreno de nueva temporada de Stranger things

Usuarios en redes sociales reportaron de inmediato el inconveniente, afirmando que la plataforma dejó de operar y no les permitía reproducir ningún contenido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad