Fallas en Netflix por estreno de nueva temporada de Stranger things

Este 26 de noviembre, Netflix estrenó la quinta temnporada de una de las series más esperadas por muchos, Stranger Things, pero una falla inesperada dejó a muchos con ancias. Usuarios en redes sociales reportaron de inmediato el inconveniente, afirmando que la plataforma dejó de operar y no les permitía reproducir ningún contenido.

Varios coincidieron en que intentaban ver el estreno de Stranger Things 5, previsto para ese día, pero no pudieron ingresar.

De acuerdo a Downdetector, sitio que monitorea las fallas de las plataformas más usadas en el mundo, Netflix falló por varios minutos impidiendo que los usuarios accedieran a la app o vieran algun tipo de contenido.

El gráfico mostraba una vista de las notificaciones de problemas enviados en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día. la caída de Netflix presentó fallas concentradas principalmente en la aplicación móvil, donde se registró el 43 % de los inconvenientes. Le siguieron los problemas relacionados con el inicio de sesión, que representaron el 36 % de las quejas. Finalmente, un 20 % de los usuarios informó dificultades directamente en el sitio web, lo que evidencia que la interrupción afectó múltiples canales de acceso a la plataforma.

