¿Cuándo y a qué hora estrenan 'Stranger Things 5' en Colombia? Esto debe saber

El 15 de julio de 2016, Netflix estrenó la primera temporada de ‘Stranger Things’ sin imaginarse el fuerte fenómeno en el que terminaría convirtiéndose esta historia en todo el mundo en torno al misterio, terror y el mundo sobre natural de lo que no tiene explicación.

‘Once’, ‘Mike Wheeler’, ‘Will Byers’. ‘Lucas Sinclair’, ‘Max’, ‘Dustin Henderson’ y todo el elenco terminó enamorando a millones de personas y, finalmente, este 2025 esta historia llegará a su final en la quinta temporada que llegará a Netflix en este mes de noviembre.

“Creo que todo el mundo está afectado por el estado en que se encuentra Hawkins y cada vez es más difícil para el grupo mantener cada pieza en su sitio. Estamos lidiando a diario con lo que significa estar a salvo y tratar de encontrar a Vecna, además de la gran carga emocional que nos invade por los acontecimientos de la temporada anterior”, expresó Gaten Matarazzo, actor que le da vida a Dustin.

Foto: Netflix

Fecha de estreno ‘Stranger Things 5’

La quinta temporada de esta serie se estrenará el 26 de noviembre en horas de la madrugada, en donde solo llegarán cuatro episodios; luego, la parte dos llegará el 25 de diciembre con tres más y el final no se verá hasta el 31 de diciembre, día en que, finalmente, se conozca el desenlace de esta historia.



¿Cuándo durarán los episodios de ‘Stranger Things 5’?

26 de noviembre de 2025: Volumen 1



Episodio 1: “The Crawl”. Duración: 1 hora y 8 minutos

Episodio 2: “The Vanishing of …”. Duración: 54 minutos

Episodio 3: “The Turnbow Trap”. Duración: 1 hora y 6 minutos

Episodio 4: “Sorcerer”. Duración: 1 hora y 23 minutos

25 de diciembre de 2025: Volumen 2



Episodio 5: “Shock Jock”

Episodio 6: “Escape From Camazotz”

Episodio 7: “The Bridge”

31 de diciembre de 2025: El final



Episodio 8: “The Rightside Up”

Este será el elenco de la quinta temporada

El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo ("Dustin Henderson"), Caleb McLaughlin ("Lucas Sinclair"), Noah Schnapp ("Will Byers"), Sadie Sink ("Max Mayfield"), Natalia Dyer ("Nancy Wheeler"), Charlie Heaton ("Jonathan Byers"), Joe Keery ("Steve Harrington"), Maya Hawke ("Robin Buckley"), Priah Ferguson ("Erica Sinclair"), Brett Gelman ("Murray"), Jamie Campbell Bower ("Vecna"), Cara Buono ("Karen Wheeler"), Amybeth McNulty ("Vickie"), Nell Fisher ("Holly Wheeler"), Jake Connelly ("Derek Turnbow"), Alex Breaux ("teniente Akers") y Linda Hamilton ("doctora Kay").



Este es tráiler de la quinta temporada