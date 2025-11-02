En vivo
Familia de Jaime Esteban Moreno reveló cómo se enteraron de su muerte en Halloween: "Pendiente"

Jaime Esteban Moreno, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, fue víctima de una brutal agresión que le costó la vida.

Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 2 de nov, 2025

La angustia comenzó alrededor de las cinco de la mañana del 31 de octubre, cuando Jaime Esteban Moreno Jaramillo no regresó a casa ni respondió a las llamadas de su familia. “Su mamá estuvo toda la noche pendiente de él, porque debía llegar a eso de las tres o tres y media de la mañana, que fue lo que él le había dicho”, relató su tío, Luis Alfonso Jaramillo, en Noticias Caracol.

Desesperados, sus familiares intentaron localizarlo revisando la ubicación de su celular, que solo marcaba “la zona, el sector” donde había estado horas antes. Minutos después, llegó la llamada que “ningún padre quiere recibir”.

“Nos llamaron del hospital de Chapinero, avisándonos que estaba siendo atendido en urgencias”, recordó su tío. El aviso llegó tras horas de incertidumbre y búsqueda, sin imaginar que el joven ya había sido trasladado por una patrulla luego de una riña registrada en el sector de Barrios Unidos.

Foto: Fiscalía / redes sociales

Jaime Esteban, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, fue víctima de una brutal agresión que le costó la vida. Su familia acudió al centro médico con la esperanza de encontrarlo estable, pero solo pudieron confirmar la peor noticia.

Desde entonces, sus padres y su hermano menor, David, esperan respuestas y justicia. “Hemos sentido que las autoridades se han apersonado del caso, han hecho lo que les corresponde”, expresó su tío, quien pidió respeto por el proceso judicial.

Entre lágrimas, David recordó en Noticias Caracol con cariño el vínculo que lo unía a su hermano: “Estoy seguro de que fui la persona que más él amó, y yo lo amé igual. Me daba besos, abrazos, me acompañaba en todo y me tapó muchas cosas frente a mis papás. Fue incondicional”.

“Este semestre estaba muy consagrado, nunca lo vi tan enfocado como ahora. No salía casi de fiesta porque estaba ocupado, tenía muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos de la universidad”, agregó.

