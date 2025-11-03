Lágrimas y abrazos: así fue la despedida a Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en Bogotá

La madrugada del 31 de octubre de 2025, una celebración de Halloween en el sector de Barrios Unidos, en Bogotá, terminó en tragedia cuando Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, falleció tras ser víctima de una agresión.

En medio del dolor, familiares, amigos y allegados de Jaime Esteban lo recibieron con una calle de honor, flores y aplausos al ingresar el ataúd a la Parroquia Cristo Rey, en el norte de la ciudad. Su hermano David y su tío estuvieron entre quienes cargaron su cuerpo, con lágrimas y muestras de afecto.

Además, cientos de personas se hicieron presentes para darle el último adiós al joven, aplaudiendo en señal de homenaje. Videos captaron los emotivos momentos en los que los asistentes se abrazaban, brindándose apoyo en medio de la tristeza.

Lágrimas, abrazos y globos: así fue la despedida a Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en Bogotá Foto: Noticias Caracol

Según los reportes de la Policía y la Fiscalía, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:05 a. m., cuando el joven intentaba retirarse del lugar para evitar que un conflicto escalara.



Horas antes del incidente, su familia había tenido conversaciones cotidianas con él. La noche del jueves 30 de octubre, su tío lo contactó para preguntar la talla de su hermano para un regalo de Navidad, y Moreno Jaramillo confirmó su asistencia a un asado familiar programado para ese fin de semana.

De acuerdo con los informes, Moreno Jaramillo fue derribado por un golpe y continuó recibiendo múltiples impactos en el rostro, el cráneo y el tórax. El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo.

7Tras el incidente, la Policía trasladó al joven en una patrulla hacia un centro médico cercano a la Calle 64, pero llegó sin signos vitales al Hospital de Chapinero.

Publicidad

El principal sospechoso, Juan Carlos Suárez Ortiz, está vinculado formalmente al proceso, y la Fiscalía tiene previsto imputarle el delito de homicidio durante la audiencia programada para el 5 de noviembre. Sin embargo, los testimonios y los videos de seguridad señalan la posible participación de un segundo agresor, que vestía de negro y huyó del lugar sin ser identificado.