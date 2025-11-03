Así fue la última conversación de Jaime Esteban Moreno con su familia antes de morir en Halloween

La madrugada del 31 de octubre de 2025, en el sector de Barrios Unidos, en Bogotá, una riña durante una celebración de Halloween terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

De acuerdo con los reportes de la Policía y la Fiscalía, los hechos ocurrieron hacia las 3:05 a. m., cuando el estudiante intentó retirarse del lugar para evitar un conflicto. Sin embargo, fue interceptado y golpeado violentamente.

Según las declaraciones del abogado de la familia a Noticias Caracol, la agresión fue “miserable”, pues el joven recibió un “golpe certero” que lo derribó y, ya en el suelo, continuó siendo golpeado en el rostro, el cráneo y el tórax.

Familia de Jaime Esteban Moreno reveló cómo se enteraron de su muerte en Halloween: "Pendiente" Foto: Noticias Caracol

El informe forense determinó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo. Moreno Jaramillo fue trasladado en una patrulla de la Policía al Hospital de Chapinero, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.



Su tío, Luis Alfonso Jaramillo, relató al mismo medio que “su mamá estuvo toda la noche pendiente de él, porque debía llegar a eso de las tres o tres y media de la mañana, que fue lo que él le había dicho”. Añadió que intentaron rastrear su celular, el cual “marcaba la zona, el sector”, en referencia al lugar donde más tarde se confirmaría que ocurrió la agresión.

El tío también recordó la última conversación que la familia tuvo con él: “Va a sonar irónico, pero la noche anterior lo llamé para preguntarle, para un regalo de Navidad, qué talla era su hermano. Jaime, a veces, era tan inocente y tan transparente en sus pensamientos que respondió: ‘Oiga, no tengo ni idea qué talla es mi hermano. Ya miro en el clóset qué talla de pantalón usa’”.

Según Jaramillo, esta conversación ocurrió el jueves 30 de octubre, alrededor de las 8 de la noche, pocas horas antes de que Jaime perdiera la vida.

“Íbamos a hacer un asado este fin de semana. Le dije: ‘Te tengo estas carnes, conseguí un sitio maravilloso. ¿Vas a ir? ¿Me ayudas a asar?’ Y él, con su entusiasmo de siempre, respondió: ‘Sí, claro, por supuesto, yo voy’”.

El proceso judicial avanza con Juan Carlos Suárez Ortiz como principal señalado. Según la Fiscalía, el hombre será imputado el próximo 5 de noviembre, mientras que las dos mujeres que lo acompañaban fueron dejadas en libertad.