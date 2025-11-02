Bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de morir se pronuncia: dice por qué habría sido la pelea

Bogotá sigue estremecida por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

La tragedia ocurrió en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Barrios Unidos, luego de que una fiesta de Halloween terminara en una violenta riña. Los reportes indican que, alrededor de las 3:05 de la madrugada, Moreno Jaramillo fue víctima de una brutal agresión que le costó la vida.

El joven, quien según su familia no solía frecuentar lugares de alto riesgo, intentó retirarse del sitio “para evadir el conflicto”. Sin embargo, la violencia escaló fuera del establecimiento, resultando en un trauma craneoencefálico severo como causa fatal.

La forma en que se produjo la agresión ha sido catalogada como “miserable” por el abogado de la familia de la víctima en declaraciones a Noticias Caracol. Los detalles de la golpiza revelan que, tras recibir un “golpe certero” que lo derribó, el joven fue atacado nuevamente mientras se encontraba en el suelo, recibiendo varios golpes en el rostro, el cráneo y el tórax.



Familia de Jaime Esteban Moreno reveló cómo se enteraron de su muerte en Halloween: "Pendiente" Foto: Noticias Caracol

Las autoridades han centrado sus esfuerzos en Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue capturado y formalmente vinculado al proceso judicial como presunto responsable. Aunque inicialmente la captura se dio por lesiones personales, la Fiscalía buscará imputarle el delito de homicidio en una audiencia programada para el 5 de noviembre.

El caso ha generado controversia, ya que las dos mujeres que acompañaban a Suárez, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, quedaron en libertad.

De acuerdo con reportes de testigos y autoridades, aquella noche Moreno estuvo en el bar Before Club, ubicado en la avenida Caracas con calle 63, reconocido establecimiento de la zona. El lugar realizaba una fiesta temática de Halloween esa noche.

En respuesta a los cuestionamientos de los usuarios en redes sociales, el establecimiento explicó que la pelea se dio a cuatro cuadras del sitio. “Lamentamos mucho lo que pasó, pero ¿sabías que fue a más de cuatro cuadras de Before Club?”, respondió en una publicación.

Además, el bar hizo declaraciones sobre las posibles causas de la riña, indicando que “las investigaciones apuntan a que fue una pelea por transporte público; al parecer, alguno de los dos tomó primero el vehículo, lo que generó el conflicto”.

Finalmente, recordaron que “es algo que Before Club ha venido denunciando con el decreto de las 3:00 a. m., ya que el TransMilenio inicia operaciones después de las 5:00 a. m. y la falta de transporte incrementa los riesgos de seguridad”.