Habla familia de Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en Halloween: "Mamá completamente destrozada"

La brutal agresión que culminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, ha generado conmoción en el país.

El suceso ocurrió la madrugada del 31 de octubre en el sector de Barrios Unidos, luego de que una fiesta de Halloween terminara en tragedia. Moreno Jaramillo, de quien se sabe intentó retirarse del lugar para evadir el conflicto, fue hallado cerca de la Calle 64 con graves lesiones, siendo el trauma craneoencefálico severo la causa fatal.

El abogado de la familia ha calificado la forma en que se produjo la agresión como “miserable”, detallando que, tras un "golpe certero" que lo tumbó e inconscientó, el joven fue golpeado en el suelo en el rostro, cráneo y tórax.

Los reportes oficiales indican que la riña se produjo alrededor de las 3:05 de la madrugada, y una patrulla llegó al lugar para trasladarlo al hospital. Las autoridades han centrado sus esfuerzos en Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue capturado y formalmente vinculado al proceso judicial como presunto responsable de la agresión.



Aunque la captura inicial se dio por lesiones personales, la Fiscalía buscará imputarle el delito de homicidio, con una audiencia programada para el 5 de noviembre. No obstante, la investigación enfrenta controversias, pues las dos mujeres que acompañaban a Suárez, identificadas como Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, quedaron en libertad.

Hipótesis de la razón por la que se originó la pelea donde murió Jaime Esteban Moreno en Halloween Foto: redes sociales

En entrevista con Noticias Caracol, Luis Alfonso Jaramillo, tío de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, compartió detalles de la vida del joven. Jaramillo destacó que Jaime Esteban era un estudiante sobresaliente de Ingeniería de la Universidad de los Andes, a quien le apasionaban el ajedrez, e incluso tenía planes de salir del país.

La familia, sumida en el luto, espera que la justicia actúe con firmeza en este caso, estableciendo similitudes con el caso de Luis Andrés Colmenares, donde, según ellos, la verdad nunca salió a la luz.

En cuanto al desarrollo judicial, Jaramillo resaltó la importancia de la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalando que el detenido "tiene mucho por decir" acerca de los hechos.

"Queremos agradecer como familia el acompañamiento, lo que nos han hecho sentir de que no estamos solos y más adelante se sabrá qué pasó con esto, se sabrá qué pasó con esto. Seguramente no hay respuestas al por qué, porque ninguna va a ser capaz de satisfacer estos grados de emoción que tenemos todos, su mamá completamente destrozada, su papá igual, pero agradecer a todos", señaló el tío de Jaime Esteban.