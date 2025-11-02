Testimonio revela que habría otro implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno en Halloween

Sigue la conmoción por la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

La tragedia ocurrió en la madrugada del 31 de octubre de 2025, durante una celebración de Halloween en una discoteca del sector de Barrios Unidos, en Bogotá. Los hechos se desencadenaron después de que Moreno abandonara el establecimiento ubicado sobre la Avenida Caracas.

El estudiante fue hallado gravemente herido cerca de la calle 64, con múltiples lesiones en el rostro y el cuerpo. Fue trasladado de urgencia por la Policía Metropolitana, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después a causa de un trauma craneoencefálico severo que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

El abogado de la familia de la víctima calificó el ataque como un acto “miserable”, detallando en Noticias Caracol que la brutal agresión se desató luego de que un “golpe certero” dejara al joven inconsciente. Según explicó, el señalado “le propinó varios golpes en el rostro, el cráneo y diferentes partes del tórax”.



Tras la reacción de las autoridades, se logró la captura de tres presuntos implicados en la golpiza: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres. Suárez ya se encuentra formalmente vinculado al proceso, y la Fiscalía, que inicialmente procedió por lesiones personales, ahora buscará imputar el delito de homicidio.

Durante la audiencia llevada a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025, María Teresa Cortés, funcionaria del Ministerio Público, afirmó que el caso corresponde a “una toma de justicia por mano propia”, pues, según los testimonios, los agresores “manifestaron que lo hicieron porque él habría intentado abusar sexualmente de una de sus amigas dentro de la discoteca”.

Además, en la audiencia se conoció el testimonio de un amigo de la víctima que estuvo presente la noche de los hechos. En su declaración, leída por la representante de la Fiscalía General de la Nación, aseguró que hubo un segundo agresor que aún no ha sido identificado.

“El chico de la cara pintada estaba junto con otro muchacho y dos mujeres. Las personas capturadas son las mismas que estuvieron involucradas, pero falta uno de los hombres que también golpeó a mi amigo”, afirmó el testigo.

En videos que circulan en redes sociales se observa a esta segunda persona con una balaca de conejo. Sin embargo, hasta el momento no hay pistas sobre su paradero, y se espera que avancen las investigaciones por parte de las autoridades.