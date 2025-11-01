Hipótesis de la razón por la que se originó la pelea donde murió Jaime Esteban Moreno en Halloween

El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrió la madrugada del 31 de octubre en Barrios Unidos, luego de que una fiesta de Halloween terminara en tragedia.

El presunto responsable, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, ya se encuentra vinculado formalmente al proceso tras la legalización de su captura. En la audiencia llevada a cabo hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, María Teres Cortés, funcionaria del Ministerio Público, leyó las consideraciones, donde afirma que se trata de "una toma de justicia por mano propia".

Además, añadió que: "Luego de interrogarlos de si habían participado en la riña, a lo que manifestaron que sí, que había sido porque había intentado abusar sexualmente de su amiga, Johana Parra Torres, dentro de la discoteca".

Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, confirmó en Noticias Caracol que el caso avanza con la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramural programada para el próximo 5 de noviembre.



Amigo de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, narra lo sucedido Foto: redes sociales

El sujeto señaló que, aunque inicialmente la captura se dio por lesiones personales, la Fiscalía buscará imputar el delito de homicidio, dado que Moreno Jaramillo falleció posteriormente a causa de los golpes.

Sobre las razones del enfrentamiento, Rincón explicó que “hubo una reclamación airada de una de las mujeres que fueron capturadas, pero son de esas discusiones que no trascienden. Es decir, no hubo ningún tipo de violencia recíproca dentro del establecimiento; fue, digámoslo así, una rencilla que generó una discusión y que finalmente se desata fuera del escenario donde compartían”.

El abogado enfatizó que la víctima intentó evitar que el conflicto escalara, señalando que “Esteban decide retirarse del lugar precisamente para evitar o evadir este tipo de conflictos”.

La brutalidad del ataque fue calificada por Rincón como “miserable”, destacando la forma en que se produjo la agresión una vez que Moreno estaba indefenso. Tras recibir un impacto inicial, el joven cayó al suelo, momento en el cual los golpes continuaron.

Rincón precisó que después de que un “golpe certero lo deja inconsciente y ahí, en el suelo, es donde le propina diferentes golpes en el rostro, en el cráneo y en varias partes del tórax”.

Finalmente, el abogado concluyó: “Jaime Esteban no es de esas personas que frecuentan círculos donde exista un alto grado de probabilidad de que ocurran situaciones lamentables o violentas”.

Cabe resaltar que, por ahora, se conoció que las dos mujeres que acompañaban al capturado quedaron en libertad, luego de que la Fiscalía se abstuviera de ejercer acción penal en su contra.