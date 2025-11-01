Legalizan captura de involucrado en muerte de estudiante de Los Andes: mujeres quedan libres

La trágica muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años de la Universidad de los Andes, ha centrado la atención de las autoridades en los presuntos responsables de la brutal agresión que sufrió durante una fiesta de Halloween en Bogotá.

En horas de la mañana, la Policía Metropolitana informó que logró la captura de tres personas señaladas directamente por un testigo como participantes en la golpiza. El incidente ocurrió hacia las 3:35 de la madrugada del pasado 30 de octubre, lo que movilizó a los agentes, quienes encontraron al joven tendido en la calle 64 con visibles hematomas en el rostro y varias lesiones en el cuerpo.

A pesar del traslado inicial al Hospital de Chapinero, y luego al Simón Bolívar, el trauma craneoencefálico severo que padeció resultó fatal. Según el informe, los capturados son Juan Carlos Suárez Ortiz, de nacionalidad colombiana, junto a Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, ambas mujeres extranjeras.

Amigo de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, narra lo sucedido Foto: redes sociales

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización correspondiente por el ataque. Sin embargo, se conoció que las dos mujeres que acompañaban al capturado quedaron en libertad, luego que la Fiscalía se abstuviera de ejercer la acción penal.



Por su parte, Suárez permanece a disposición de las autoridades como presunto responsable del hecho. El argumento central de esta decisión, según se reveló en la audiencia, era que el testigo clave solo describió los disfraces de quienes atacaron a su amigo, pero no los señaló directamente en el momento preciso de la aprehensión por parte de la Policía, sino que lo hizo horas más tarde, cuando ya estaban bajo custodia policial.

Además, el Ministerio Público señaló que se vulneró el derecho a guardar silencio de los detenidos, ya que la Policía presuntamente los interrogó sin la lectura de sus derechos y sin la presencia de un abogado.