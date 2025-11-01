Amigo de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, narra lo sucedido

Bogotá sigue conmocionada tras confirmarse la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de octubre de 2025, luego de que Moreno fuera víctima de una agresión en el norte de Bogotá, en una celebración de Halloween. Según los reportes, el estudiante fue hallado gravemente herido cerca de la calle 64, con visibles lesiones en el cuerpo y el rostro, requiriendo un traslado urgente por parte de las unidades de la Policía Metropolitana.

Presuntamente, el joven fue atacado por las mismas personas con las que había tenido un altercado minutos antes en una discoteca ubicada en la Avenida Caracas, en Barrios Unidos.

Foto: LinkedIn.

La acción de las autoridades, impulsada por la información de un testigo en la zona, permitió la captura de tres presuntos implicados en la golpiza. Se trata de dos mujeres de nacionalidad extranjera y un hombre residente en Bogotá.



Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la Universidad de los Andes emitió un comunicado lamentando los hechos en donde señalan que: "Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”.

Comunicado de la Universidad de los Andes



Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación.… pic.twitter.com/wAdjp26qJs — Uniandes (@Uniandes) November 1, 2025

Habla amigo de Jaime Esteban Moreno

Según un comunicado oficial al que tuvo acceso Noticias Caracol, uno de los amigos que estuvo esa noche con Jaime Esteban Moreno minutos antes de perder la vida, dio detalles de lo que pasó.

"Siendo aproximadamente las 3:20 horas del día 31 de octubre, nos encontrábamos junto a mi amigo Jaime Esteban Moreno en una discoteca ubicada en la avenida Caracas. Nos reencontramos con mi amigo Jaime sobre las 3:25 horas aproximadamente para irnos, ya que estábamos juntos en la misma discoteca, pero allí, luego de esto, se dan los hechos", dijo el amigo de la victima.