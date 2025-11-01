Padres de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, se pronuncian tras la muerte del joven

La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, joven de 20 años de edad que habría perdido la vida durante una fiesta de Halloween, luego de recibir una brutal golpiza por parte de un grupo de personas, sigue conmocionando a los bogotanos. Ahora, sus padres se pronunciaron y exigen que la justicia actúe para esclarecer los hechos.

El ataque, ocurrido hacia las 3:35 a. m. del pasado 30 de octubre, el incidente alertó a las autoridades por una riña que dejó a una persona herida. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven con visibles hematomas en el rostro, por lo que le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo al Hospital de Chapinero.

A pesar de los esfuerzos médicos, debido a la gravedad de las lesiones, Jaime Esteban fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde lamentablemente falleció horas después. Los padres del joven estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes exigen justicia:

"Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo Jaime Esteban Moreno Jaramillo ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación ante la Fiscalía General de la Nación", indicaron Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez.



Un estudiante ejemplar

Asimismo, los padres expresaron que Jaime Esteban era el hijo mayor de la casa, además mantenía una relación muy cercana con su hermano menor. "Era un estudiante destacado de séptimo semestre de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, la más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia sino para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo o interactuar con él".



El joven estudiante hacía parte de la selección de ajedrez de la universidad, así como lo fue en el colegio del que se graduó en 2022, San Bartolomé la Merced. Sus padres comentan que era un estudiante dedicado y ejemplar, "pese a su corta edad, era bilingüe y se encontraba aplicando como candidato de intercambio en Finlandia, un gran programador apasionado y muy hábil en el desarrollo de aplicaciones novedosas para equipos celulares".

Hemos perdido a una ser maravillosos e irremplazable. Único auténtico católico y dejó una familia totalmente destrozada, la cual encuentra sus fuerzas en sus propios recuerdos. Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutierrez

Por último, los desconsolados padres manifestaron no entender cómo un ser tan especial, como Jaime Esteban, perdió la vida en una ataque sin sentido. De igual forma, exigieron todo el peso de la ley a los perpetradores del hecho. "Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, pero, más importante aún, que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la ley".