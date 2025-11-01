Él era Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió durante una fiesta de Halloween

Bogotá amaneció sumida en la angustia tras conocerse la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que habría perdido la vida durante una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre, luego de recibir una brutal golpiza a manos de sus presuntos compañeros.

El ataque, ocurrido hacia las 3:35 de la madrugada del viernes, alertó a las autoridades por una riña que dejó a una persona herida. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven con visibles hematomas en el rostro, por lo que le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo al Hospital de Chapinero.

A pesar de los esfuerzos médicos, debido a la gravedad de las lesiones, Jaime Esteban fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde lamentablemente falleció horas después.



¿Quién era Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes?

Jaime Esteban Moreno Jaramillo cursaba la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de Los Andes. Según confirmó la institución a través de un comunicado oficial, el joven era reconocido por su dedicación académica y formaba parte activa de la comunidad universitaria.

El hecho ha revivido la memoria de otro trágico suceso ocurrido hace 15 años, también un 31 de octubre, cuando el estudiante Luis Andrés Colmenares perdió la vida en circunstancias que han dado de que hablar durante años. Ambos casos, ocurridos en fechas y contextos similares, han generado conmoción dentro y fuera del campus.



Comunicado de la Universidad de los Andes



Universidad de los Andes lamentó el fallecimiento del estudiante

Tras confirmarse la muerte de Jaime Esteban, la Universidad de los Andes se pronunció públicamente a través de su cuenta oficial en X, expresando un mensaje de condolencia y apoyo a la familia del estudiante.

“Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación”, señaló el comunicado.

La institución también informó que ha activado sus protocolos de acompañamiento y atención psicológica para la comunidad universitaria, con el fin de brindar apoyo a los compañeros, docentes y familiares afectados por el hecho.

“Nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”, concluyó la Universidad de los Andes.