Así encontraron al estudiante de Los Andes que murió en fiesta de Halloween de Bogotá

La noche del 31 de octubre, que debía ser una fiesta llena de disfraces y celebración, terminó en tragedia para la comunidad universitaria de Los Andes.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, perdió la vida tras sufrir una brutal agresión en medio de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá.



¿Cómo encontraron a Jaime Esteban Moreno?

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, hacia la madrugada del viernes 31, unidades de atención acudieron a un llamado en la calle 64, donde encontraron a un ciudadano tendido en la vía pública con múltiples lesiones.

“De inmediato se activaron todos los protocolos establecidos y la persona fue trasladada a un centro asistencial”, explicó el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana.

El joven, identificado posteriormente como Jaime Esteban Moreno, fue ingresado al servicio de urgencias del Hospital Chapinero, acompañado por un patrullero y un amigo. Los médicos confirmaron que presentaba un trauma craneoencefálico severo, por lo que ordenaron su traslado urgente al Hospital Simón Bolívar, donde fue intervenido por el equipo de neurocirugía y remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos.



Pese a los esfuerzos del personal médico, Moreno sufrió un paro cardiorrespiratorio en la tarde del mismo día y falleció hacia las 7:00 de la noche del 31 de octubre, según informó la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

Las primeras versiones señalan que la víctima fue agredida por tres personas. Gracias a la rápida reacción de las autoridades, dos mujeres extranjeras y un hombre colombiano fueron capturados en el lugar de los hechos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales. Sin embargo, tras conocerse el fallecimiento del joven, el caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que ahora indaga si podría tratarse de un homicidio.

El hecho ha causado conmoción en redes sociales y ha revivido dolorosos recuerdos entre los bogotanos. El exconcejal Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, quien también perdió la vida tras una fiesta de Halloween hace 15 años, se pronunció con un mensaje cargado de tristeza:

“¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho”, escribió en su cuenta de X.

Mientras los investigadores avanzan para esclarecer lo ocurrido, familiares, amigos y compañeros de clase de Jaime Esteban piden justicia y claman por el fin de la violencia y la intolerancia que, una vez más, tiñen de luto una celebración en la capital.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo es recordado por sus allegados como un joven disciplinado, amable y apasionado por la tecnología. Su muerte deja una huella profunda en la comunidad.