Universidad de Los Andes se pronuncia tras muerte de estudiante en fiesta de Halloween

Bogotá sigue sumergida en angustia tras confirmarse la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, quien perdió la vida el pasado viernes 31 de octubre, luego de recibir una brutal golpiza en la localidad de Barrios Unidos.

El ataque, que habría tenido lugar hacia las 3:35 de la madrugada, llevó a las autoridades a ser alertadas sobre una riña que dejó un lesionado en la calle 64 con carrera 15, en el barrio La Esperanza. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven con visibles hematomas en el rostro, por lo que le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron al Hospital de Chapinero para recibir atención médica. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde lastimosamente falleció.



Universidad de los Andes se pronuncia ante lo ocurrido

Luego de 15 años, Los Andes vuelven a ser protagonistas tras la muerte de un estudiante en vísperas de la noche de Halloween. Cabe recordar que uno de los momentos más polémicos de la institución fue el fallecimiento de Luis Andrés Colmenares, quien perdió la vida el 31 de octubre de 2010.

Ante el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, la Universidad de los Andes compartió un comunicado en su cuenta de X lamentando lo ocurrido:

“Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación”.



De esa manera, la institución aseguró que acompaña a familiares, amigos, profesores y compañeros de Jaime Esteban en esta situación tan difícil.

Además, indicó que brindará acompañamiento a la comunidad estudiantil para enfrentar el lamentable hecho:

“Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención. Nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”.

Comunicado de la Universidad de los Andes



Tres capturados por la agresión

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el estudiante fue hallado tendido en la calle 64 con varias lesiones en su cuerpo.

Un testigo señaló la presunta participación de tres personas, lo que permitió la captura de dos mujeres extranjeras y un hombre colombiano, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana, explicó que las unidades activaron los protocolos de atención y traslado inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, con el fallecimiento del joven, el caso pasó a manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que evalúa si se trataría de un homicidio.