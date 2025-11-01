Hermano de Luis Andrés Colmenares reaccionó tras muerte del estudiante de Los Andes

Bogotá sigue envuelta en un manto de tragedia tras confirmarse la muerte de un joven de 20 años, quien habría fallecido presuntamente a causa de agresiones propinadas por tres personas durante una fiesta de Halloween.

Los hechos, ocurridos el pasado jueves 30 de octubre, cobraron la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes. El joven fue ingresado al servicio de urgencias del Hospital Chapinero en la madrugada del viernes 31, con múltiples golpes que finalmente le causaron la muerte.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron al estudiante con visibles hematomas en el rostro. Aunque fue trasladado de inmediato para recibir atención médica, la gravedad de las heridas resultó irreversible. Este trágico episodio ha despertado una profunda indignación y, para muchos, inevitablemente trae a la memoria el caso de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de Los Andes, quien perdió la vida un 31 de octubre en circunstancias aún rodeadas de misterio.



Hermano de Luis Andrés Colmenares reacciona a la muerte de estudiante en Halloween

Para la familia Colmenares, el 31 de octubre dejó de ser una fecha de celebración para convertirse en un símbolo de dolor. Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, se pronunció sobre lo ocurrido en su cuenta de X, reflexionando sobre la violencia en espacios de diversión:

"A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente", escribió.



También recordó a su hermano y la coincidencia de fechas, subrayando el impacto emocional que revive cada año: "Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven".

Finalmente, expresó su preocupación por la repetición de estos hechos en el mismo entorno universitario: "¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho", concluyó.

Capturan a los presuntos responsables del crimen en Los Andes

Las autoridades actuaron con rapidez gracias al testimonio de un testigo que aportó detalles físicos y de ubicación de los agresores. Con esa información, los tres presuntos implicados fueron localizados e individualizados.

Los capturados fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, estas dos últimas de nacionalidad extranjera.

“Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales en su momento. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos”, indicó el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

