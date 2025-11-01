Trágico Halloween en Bogotá: hallan muerto a egresado dentro de la Universidad Nacional

Los hechos habrían ocurrido entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del primero de noviembre dentro del campus, cerca del Instituto de Ciencias Naturales y la Calle 53.

Las autoridades llegaron hasta la Universidad Nacional de Colombia, en dónde el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quienes comenzaron las labores de investigación y levantamiento del cuerpo del ciudadano. Finalmente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para avanzar con el proceso de indagación de la causa de la muerte.

La Universidad Nacional lamentó el fallecimiento del egresado del programa de biología por medio de un comunicado expresando sus condolencias y solidaridad a los familiares, colegas y amigos del egresado de la UNAL sede Bogotá.




