En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Trágico Halloween en Bogotá: hallan muerto a egresado dentro de la Universidad Nacional

Trágico Halloween en Bogotá: hallan muerto a egresado dentro de la Universidad Nacional

Por medio de un comunicado la UNAL confirmó el fallecimiento de un egresado del programa de Biología cerca al edificio 425 y la calle 53.

Universidad Nacional.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Los hechos habrían ocurrido entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del primero de noviembre dentro del campus, cerca del Instituto de Ciencias Naturales y la Calle 53.

Las autoridades llegaron hasta la Universidad Nacional de Colombia, en dónde el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quienes comenzaron las labores de investigación y levantamiento del cuerpo del ciudadano. Finalmente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para avanzar con el proceso de indagación de la causa de la muerte.

La Universidad Nacional lamentó el fallecimiento del egresado del programa de biología por medio de un comunicado expresando sus condolencias y solidaridad a los familiares, colegas y amigos del egresado de la UNAL sede Bogotá.

Noticia en desarrollo…

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Halloween

Universidad Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad