Incautan arsenal de alias ‘Calarcá’ en el Meta: tenían lanzagranadas y fusiles

La Policía Nacional logró inmovilizar un vehículo en el que se transportaba un arsenal de guerra que incluía cuatro fusiles, una pistola, doce granadas, dos lanzagranadas, munición de distintos calibres, minas antipersona, así como uniformes, morrales de uso privativo de la fuerza pública y hasta una antena de internet satelital. El hecho se registró en el municipio de Mesetas, Meta, y el material pertenecía a las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’.

El director de la Policía, general Carlos Triana, señaló que la acción hace parte de la ofensiva contra el multicrimen y el delito en el departamento del Meta.

“Golpe al multicrimen: incautamos arsenal de alias ‘Calarcá’ en Meta. Este material bélico iba a fortalecer las acciones de un grupo armado residual en la región”, afirmó.

Arsenal de alias 'Calarcá' Foto: @DirectorPolicia

De acuerdo con la información recopilada, el capturado reveló que el armamento debía ser entregado en el centro poblado de La Julia, municipio de La Uribe, zona en la que delinque el Frente ‘Ever Castro’ del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, estructura disidente que mantiene una fuerte presencia armada en esa jurisdicción.



Las autoridades destacaron que la incautación no solo evita posibles ataques contra la población civil y la fuerza pública, sino que también debilita la capacidad logística de este frente, considerado uno de los más violentos de las disidencias en la región del Meta.