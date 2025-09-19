Jaime Granados por fallo en caso Uribe: “Otra tutela que pierde jueza Sandra Heredia; algo hizo mal”

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la tutela otorgada por el Tribunal Superior de Bogotá y concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, reavivó la polémica en torno a la actuación de la jueza Sandra Heredia. El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, celebró la determinación y cuestionó con dureza la labor de la togada, señalando que su proceder ha sido reiteradamente corregido por instancias superiores.



La Corte Suprema ratifica la tutela a favor de Uribe

El primero de agosto, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó a Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ordenando su captura inmediata y otorgándole prisión domiciliaria. La defensa interpuso tutela, alegando violación de garantías fundamentales, lo que llevó al Tribunal Superior de Bogotá a revocar la medida restrictiva de la libertad el pasado 19 de agosto.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó esa decisión, recalcando que la motivación de la jueza Heredia fue “aparente” e insuficiente. Según el alto tribunal, las razones esgrimidas no demostraron proporcionalidad ni razonabilidad en la imposición de la medida. “No bastaba con la enunciación; debían exhibirse razones de índole jurídico y fáctico”, señaló la Sala.

Duras críticas a la jueza Sandra Heredia

Granados no ocultó su satisfacción con el fallo y enfatizó en las fallas de la togada. “Es la tercera tutela que pierde la jueza Sandra Heredia; algo muy mal hizo para que eso ocurriera”, dijo en diálogo con Mañanas Blu. El penalista recordó que desde que la acción de tutela se implementó en Colombia en 1992 no se había presentado un caso similar: un juez que en un mismo proceso penal perdiera tres tutelas consecutivas.

El abogado fue enfático en que el fallo del Tribunal y la Corte evidencian que la decisión contra Uribe fue “arbitraria” y fuera del marco legal. En sus palabras: “Se ratifica lo que dijo el Tribunal, que efectivamente la decisión contra el expresidente fue una decisión arbitraria, por fuera del marco de lo legal”.



Libertad para Uribe y derechos políticos intactos

Con la tutela ratificada, Uribe recobró su libertad plena, lo que, según Granados, le permite retomar sus actividades privadas y públicas. “El expresidente, manteniendo incólume su presunción de inocencia, puede realizar todo tipo de actividades en su desarrollo privado y también público dentro y fuera de Colombia”, subrayó.



El fallo, aunque no entra en el fondo de la condena, sí marca un precedente importante en el debate jurídico y político que rodea el proceso del exmandatario.



La apelación en curso y la renuncia a la prescripción

El abogado aclaró que la decisión de la Corte no interfiere en el curso de la apelación que estudia actualmente el Tribunal Superior de Bogotá, el cual tiene la última palabra sobre la condena de Uribe. “

La Corte se cuidó en decir que no iba a entrar en nada del fondo (…) el tribunal tiene todo el campo de acción para tomar la decisión que en derecho corresponda explicó Granados.

Uno de los puntos clave en esta fase es la renuncia de Uribe a la prescripción del caso, con el fin de evitar que el proceso se cierre automáticamente por vencimiento de términos. “Lo que quería el expresidente y, por supuesto, su defensa no era nada diferente que no estuviera presionado por el factor tiempo”, señaló el abogado.

Publicidad

Granados recordó la complejidad del expediente: “Cuando uno tiene que atender 69 días de audiencias, revisar más de 2.500 páginas de alegatos y tomar una decisión que por primera vez en la historia de Colombia se refiere a un expresidente, no es un tema menor”.

¿Acciones contra la jueza Heredia?

Consultado sobre la posibilidad de emprender acciones disciplinarias o penales contra la jueza Heredia, el defensor indicó que por ahora la prioridad es la apelación. “En este momento no estamos concentrados en eso. Primero, en que se resolviera la libertad del presidente, como ya ocurrió, y segundo, en la apelación que está en curso. Después podremos evaluar otro tipo de actuaciones”, puntualizó.

La confirmación de la tutela por parte de la Corte Suprema no solo representa un alivio para el expresidente Uribe, sino también un golpe a la credibilidad de la jueza que dictó la medida de detención domiciliaria. La fuerte reprensión del alto tribunal refuerza el debate sobre la calidad de las decisiones judiciales en casos de alta sensibilidad política.

Publicidad

En palabras de Granados: “Desde 1992 no he conocido un solo caso en la historia judicial de Colombia en el que un juez haya perdido tres tutelas en un mismo proceso penal. Eso tiene que llamarnos la atención”.

