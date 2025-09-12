Está en la mira de los Estados Unidos: gobernador de Antioquia por posible extradición de 'Calarcá'

Luego de las gestiones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su agenda por los Estados Unidos, el gobernador de Antioquia, aseguró que alias 'Calarcá' está en la mira de las autoridades norteamericanas, como responsable del derribamiento de un helicóptero de ese país en Amalfi, donde fueron asesinados 13 policías.

Luego de los recientes ataques en Antioquia, en especial en la ciudad de Medellín, donde fueron instalados cinco artefactos explosivos en dos torres de energía en el barrio Loreto, donde se responsabilizó al frente 36 de las Disidencias Farc, ahora el gobierno departamental insistió en que el modus operandi es el mismo al que se utilizó en Amalfi, donde fue derribado con tatucos y drones, un helicóptero Black Hack, donde fueron asesinados 13 policías antinarcóticos.

Uno de los principales objetivos en Antioquia es atacar estas disidencias que vienen generando temor y zozobra en la población del norte, Nordeste y Bajo Cauca.

Por tal motivo, además de las operaciones, cuyos resultados llevaron a dar de baja a cuatro miembros de este grupo armado en Campamento, entre ellos alias 'Guillermo' y alias 'Nacho', ahora la prioridad es Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias de 'Calarcá'.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue enfático en señalar en que, gracias a las gestiones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobierno de los Estados Unidos tiene a alias 'Calarcá' como un gran narcotraficante, a pesar de lo que ha negociado con el Gobierno nacional, en medio de su paz total y por eso lo podrían pedir en extradición.

“Tenemos conocimiento que el helicóptero que derribaron en Amalfi fue entregado en comodato por parte del gobierno americano. Él está en la mira de Estados Unidos. No es raro que lo pidan en extradición y que ahora quieran venir también a la ciudad de Medellín a capturar otras rentas ilícitas que infortunadamente registramos en la ciudad”, dijo el gobernador Rendón

Recordemos que, según indicó el mandatario local, en el polémico viaje que hizo a Estados Unidos, le pidió a ese país que entregue una orden de extradición contra los autores materiales e intelectuales del atentado contra la Policía Nacional en el Nordeste antioqueño.

Gutiérrez indicó que el helicóptero que fue atacado era parte de la dotación entregada por Estados Unidos, por lo que pidió más severidad en las acciones adelantadas por las autoridades norteamericanas.